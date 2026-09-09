Há um erro de organização que quase todas as cozinhas portuguesas têm. A solução está a poucos centímetros de distância

O caixote do lixo debaixo do lava-loiça parece a opção mais lógica, mas há um local muito mais prático para o colocar. E existe ainda outro pormenor, ligado ao tamanho do lava-loiça, que está a dificultar as tarefas do dia a dia sem que a maioria dê por isso.

Quando se organiza uma cozinha, há padrões que se repetem em quase todas as casas: a máquina de lavar loiça fica junto ao lava-loiça, o fogão é colocado longe de janelas e portas sempre que possível, e procura-se manter as bancadas o mais livres possível. O caixote do lixo, por sua vez, acaba quase sempre no armário debaixo do lava-loiça, escondido da vista e sem ocupar espaço extra na divisão.

Esta solução até parece cómoda, já que permite deitar fora os desperdícios enquanto se cozinha ou se lava a loiça. No entanto, quem trabalha com ergonomia e organização de espaços tem vindo a defender uma alternativa que torna todo o processo mais rápido e eficiente.

Qual o motivo para o caixote do lixo não ficar debaixo do lava-loiça?

O princípio é conhecido em design de interiores como triângulo de trabalho da cozinha, que defende que os elementos usados com mais frequência devem ficar o mais próximo possível uns dos outros, para reduzir deslocações desnecessárias. Manter o lixo debaixo do lava-loiça obriga a interromper constantemente o que se está a fazer sempre que é preciso descartar cascas, embalagens ou restos de comida durante a preparação das refeições.

A alternativa passa por colocar o caixote do lixo diretamente debaixo da zona onde se prepara a comida, ou seja, junto à bancada de trabalho, e não junto ao lava-loiça. Desta forma, torna-se possível descascar, cortar e cozinhar ao mesmo tempo que se vai organizando o espaço, sem atravessar a cozinha só para deitar algo fora.

Esta mudança traz várias vantagens práticas:

Reduz o número de deslocações durante a preparação das refeições

Permite arrumar cascas, embalagens e restos de comida no momento em que são produzidos

Liberta a zona do lava-loiça, que fica assim reservada apenas para lavar loiça

Facilita manter a bancada organizada enquanto se cozinha e se limpa em simultâneo

Quem quiser reorganizar apenas o espaço que já tem debaixo do lava-loiça, sem alterar a instalação da cozinha, pode ainda recorrer a sistemas modulares de arrumação para essa zona, que ajudam a separar resíduos e produtos de limpeza e a aproveitar melhor um espaço que costuma ser difícil de gerir.

Qual o tamanho ideal para o lava-loiça?

Além da localização do lixo, há outro erro comum ligado ao tamanho do lava-loiça. Um teste simples permite perceber se as dimensões escolhidas fazem sentido no dia a dia, basta verificar se um tabuleiro de forno cabe sem dificuldade. Se não couber, o lava-loiça está, na prática, a complicar tarefas que deveriam ser simples, como lavar tabuleiros, panelas ou frigideiras maiores.

A recomendação de quem trabalha em projetos de cozinha vai no sentido de optar por um modelo grande, com uma única cuba, em vez de dividir o espaço em duas cubas mais pequenas. Sempre que possível, deverá ainda estar integrado na própria bancada e fabricado no mesmo material, o que elimina juntas onde se costuma acumular sujidade e torna a limpeza mais rápida.