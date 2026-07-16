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Há pessoas que têm a mesma foto de perfil no WhatsApp há anos. A psicologia explica porquê

Para quem muda de fotografia do perfil de WhatsApp todas as semanas, pode parecer estranho. Manter sempre a mesma imagem não é sinal de desinteresse social, mas sim de dois traços psicológicos muito específicos.
Redação
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Há pessoas que têm a mesma foto de perfil no WhatsApp há anos. A psicologia explica porquê

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Na era digital, a imagem escolhida para nos representarmos nas redes sociais e aplicações de mensagens parece ser um reflexo direto da nossa identidade. Enquanto muitos utilizadores gostam de renovar constantemente retratos, estados e fotos de perfil para captar diferentes momentos das suas vidas, há um grupo considerável de pessoas que mantém exatamente a mesma fotografia no WhatsApp durante anos.

Para quem observa de fora, este comportamento pode parecer curioso ou até ser interpretado, erradamente, como sinal de desinteresse social ou apatia. No entanto, por detrás desta aparente inatividade visual não se esconde qualquer rejeição da vida social, mas sim dinâmicas de comportamento muito mais profundas.

A frequência com que atualizamos a nossa informação digital responde a hábitos diversos, a diferentes níveis de privacidade desejados e, sobretudo, à forma como cada pessoa gere a sua energia mental diária face à tecnologia.

Porque é que há quem nunca mude a foto de perfil?

As pessoas que nunca alteram a fotografia de perfil no WhatsApp não são antissociais. Na verdade, simplesmente não sentem necessidade de validação externa constante.

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Há duas teorias da psicologia que ajudam a explicar este comportamento:

  • Teoria da autoconsistência, do psicólogo William Swann, segundo a qual estes utilizadores procuram manter uma coerência com a forma como se veem a si próprios, privilegiando a estabilidade em detrimento da novidade.

  • Teoria da autodeterminação, desenvolvida pelos psicólogos Edward Deci e Richard Ryan, que defende que este tipo de pessoas age de acordo com os próprios valores internos em vez de ceder à pressão ou às dinâmicas de aprovação típicas das redes sociais.

Há mais fatores em jogo?

Além destas explicações, há fatores do quotidiano que também pesam nesta escolha:

  • Fadiga da decisão — o desejo de não desgastar a mente com escolhas triviais;

  • Formação de hábitos, que leva à manutenção da mesma imagem por rotina, sem qualquer intenção especial por trás disso.

Para este grupo, o WhatsApp é entendido estritamente como uma ferramenta prática de comunicação direta e não como uma montra pessoal, o que revela, no fundo, uma segurança sólida na própria identidade digital.

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