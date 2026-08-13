Há festa na aldeia!

Carrosséis, farturas, petiscos, música e a procissão solene. Disto são feitas muitas das festas populares de verão, em Portugal. A VERSA esteve em Bucelas, Loures, e foi recebida com porco no espeto e uma garraiada. Dentro da igreja já se engalanavam os andores enquanto cá fora se convivia e, claro, comia e bebia.

A tradição repete-se todos os anos. Em vilas e aldeias de todo o país as tradicionais festas populares saem às ruas. O profano cruza-se, muitas vezes, com o sagrado e além das diversões e dos comes e bebes há procissões em honra dos santos da terra.

A VERSA foi saber como tudo é preparado para que nos dias da festa nada falte aos visitantes. Em Bucelas, Loures, a cerca de 40 quilómetros de Lisboa, realizam-se todos os anos as festas em honra do Anjo Custódio da Nação, no final de julho. Mas tudo é preparado com grande antecedência. «Isto é uma estrutura que começa três, quatro meses antes. Existe um regulamento na freguesia com a paróquia. A paróquia, no fundo, é a reguladora do evento», começa por explicar Carla Brazuna, professora e membro da organização, que este ano coube à Banda Recreativa de Bucelas. «A festa tem duas partes: a parte profana e a religiosa. A parte religiosa é a paróquia que a organiza. A parte profana é uma das coletividades da vila».

Tudo com regras. «No regulamento de que lhe estava a falar, as coletividades estão organizadas por ordem alfabética. Têm a opção de fazer a festa dois anos seguidos e depois o terceiro ano já é facultativo. Ou seja, nós poderemos continuar a fazer caso a entidade seguinte abdique. No nosso caso, da Banda Recreativa de Bucelas este ano era a nossa vez e fizemos».

30 MIL EUROS DE LUCRO

Conversamos com Carla Brazuna numa das mesas da zona de restauração. Atrás de nós está um porco de 100 quilos a assar no espeto. «A festa dá muito trabalho. Como vê, é uma estrutura que é toda aqui montada. Mas para as coletividades é um balão de oxigénio. Porque nestes dias nós conseguimos fazer o dinheiro para nos mantermos durante o ano», assume. Ao mesmo tempo faz contas. «Só para montar a estrutura da festa, em termos de licenças, de tendas e de aluguer de equipamentos, só para arrancar com a festa, estamos a falar de 15 mil euros. Além disso, em termos das outras despesas, é uma festa que ronda os 60 mil. Num ano bom, líquidos ficarão 25 a 30 mil euros de lucro».

Para atrair gentes da terra e de fora, além dos tradicionais petiscos e diversões, há um cartaz musical que, este ano, incluiu a atuação do ator/cantor Manuel Melo, que está fresco na memória das pessoas por ter participado no reality show da TVI ‘Primeira Companhia’. «A primeira coisa que se faz é primeiro montar o espetáculo, ou seja, montar os divertimentos e as animações. A primeira coisa é contratar conjuntos, artistas, grupos que fazem as tardes, as noites. Isto foi feito em março, ou seja, com quatro meses de antecedência. Em março fechámos o cartaz».

Depois de fechado o cartaz começam outros trabalhos ligados a toda a logística da festa. «Depois de fechar o cartaz, começamos a contactar empresas. Empresas de aluguer de tendas, de fornecimento de bebidas e os patrocínios que são empresas aqui da área envolvente de Bucelas. Entretanto, há um grupo mais restrito, que é o grupo de organização, que começa a fazer, por exemplo, a parte de comida. Começa a fazer menus, o que é que se pode fazer em cada dia, o que é que se contrata para cada dia». A organização da festa é toda composta por voluntários. «Ajudamos todos e há aqui um grande ambiente de camaradagem», garante a professora.

PETISCOS E GARRAIADA

No dia em que a VERSA esteve na festa, um sábado, o porco no espeto era a estrela da ementa apesar de haver muito mais para provar. «Temos petiscos, como a lambujinha, a salada de pota, pipis, moelas, caracóis, salada de orelha… E, durante os cinco dias da festa, o prato do dia vai mudando e as sopas também. Só a canja é que temos sempre por causa das crianças».

Depois do almoço de porco no espeto houve uma garraiada. A entrada aqui é paga: quatro euros. A tradição vem da Lezíria do Tejo. «Estamos aqui numa freguesia limítrofe do concelho de Loures que toca Vila Franca de Xira. Daí termos esta tradição das garraiadas. Toda a gente gosta sobretudo as crianças! As crianças adoram ir à garraiada».

Mais uma vez, todas as regras têm de ser cumpridas o que implica organização. «Para podermos ter a garraiada tivemos de fazer uma inscrição na Direção Geral de Veterinária, a pedir autorização, bem como à GNR. Por exemplo, tem de estar um veterinário presente», explica Carla Brazuna. Este ano, cinco vacas provenientes da ganadaria Batalha animaram a garraiada que começou às 17h00 e se prolongou tarde fora.

Domingo é o dia alto da festa e sai a procissão à rua. «A nossa procissão é em honra do Anjo Custódio da Nação, que é um santo pelo qual as pessoas têm muita devoção. Aliás, isto já é uma tradição centenária e vai passando de geração em geração», observa este elemento da organização da festa. Aliás, para Carla Brazuna a festa só traz boas memórias. «Desde pequena fui muito envolvida na festa, porque os meus pais eram muito dinâmicos e ativos. Sinto necessidade de fazer isto e identifico-me muito com a comunidade. E é engraçado porque nós passamos isto aos nossos filhos. Os meus filhos, devo dizer que tenho uma com sete anos, outra com oito, estão aqui na festa». As crianças, antes dos dias de festa, participam também no peditório. «Fazemos o peditório porta a porta, em maio, e as pessoas contribuem com dinheiro ou com objetos para a quermesse. A quermesse também acaba por ser uma fonte de receitas porque nós vendemos as rifas mas todo o que sai foi-nos oferecido».

Quando era criança, Carla lembra-se, sobretudo, do movimento dos carrinhos de choque e dos carrosséis. «Quando tinha a idade dos meus filhos havia mais divertimentos, era uma minifeira popular. Agora são menos porque as festas de aldeia não dão o rendimento que os empresários querem. Mas quando eu era miúda tenho a lembrança de passar o ano a juntar dinheiro para depois chegar a estes cinco dias de festa e rebentar tudo nos carrinhos e nos carrosséis!».

A assar o porco no espeto, desde as oito da manhã, está Mário Santos, que veio de Sobral de Monte Agraço. E revela à VERSA os segredos deste petisco. «O porco é assado inteiro, sem pele, mais nada. Roda no espeto durante duas horas sem qualquer tempero. Ao fim de duas horas começa a levar o molho». O molho tem segredos mas Mário não os desvenda. Limita-se a mostrar-nos a mistura onde se consegue distinguir coentros, laranja e limão. O animal, de 100 quilos, custou à volta de 700 euros. «Isto é um bom negócio, mas é duro», confidencia o assador de porcos que gosta da festa de Bucelas. «É uma festa bonita e boa para a malta conviver», diz ele que conhece muitas festas na região.

POR DENTRO DA FESTA

Está na hora de passarmos para os bastidores da festa. Atrás de uma roulotte está montada a cozinha improvisada. Luísa Ramos desfia galinha. «Estou a preparar a canja», revela. Natural de Bucelas está ligada à banda recreativa da terra desde criança. «Toquei trompete durante 36 anos. Venho à festa desde que tinha uns 8 ou 9 anos, sempre a tocar nas procissões, nas arruadas. E a fazer isto: descascar batatas, cebolas, aquilo que seja preciso». Também os filhos de Luísa, tal como os de Carla, já andam pela festa. «Quando eles eram mais pequeninos afastei-me um bocadinho mas voltar agora também faz mais sentido por eles, para lhes mostrar esta cultura».

O lado religioso da festa também é importante para esta terapeuta holística. «Sinto que tem muita importância porque a procissão leva sempre muita gente. Vai-se perdendo um bocadinho, é verdade, mas sinto que mesmo assim tem muita gente. O que eu mais gostava era de tocar nas procissões, pelas músicas, pelo impacto, tudo isso mexia comigo».

Junto à banca onde Luísa prepara a galinha está montado um enorme fogão. É lá que se preparam moelas, pipis e outras iguarias. Aparece Dina Bernardo, cozinheira, que também ajuda à festa. «Este panelão tem entre 15 a 20 quilos de miúdos», desvenda, enquanto mexe tudo com uma colher de pau gigante. E aproveita para dar a receita. «Isto leva a base normal do refogado: cebola, alho, louro, pimenta, um bocadinho de hoje moscada… Deixa-se alourar um bocadinho e, entretanto, vai-se colocando os miúdos que são mais grossos, ou seja, mais difíceis de cozinhar, como as moelas e as patinhas. Depois, deixa-se ferver mais um bocadinho e põe-se os pescoços. No final os fígados porque cozem muito rapidamente. Leva calda de tomate e deixa-se apurar».

E como ter mão para uma panela tão grande? «São muitos anos a virar frangos!», brinca a cozinheira, que já foi dona de vários negócios. «Tive diversas casas de restauração, já trabalhei num refeitório, já são muitos anos a fazer comida».

Avisa que vai provar. Tira uma moela e leva-a à boca. «Está bom!», ri-se e oferece. Também provámos e garantimos que o petisco estava ótimo. Mas para Dina o melhor é a festa. «É uma das maiores festas aqui do concelho, é a que tem mais dias, tem sempre bastante animação e muitos atrativos. Nestas alturas de festa, toda a gente se reúne e, de uma forma ou de outra, acaba por contribuir para que as festas sejam um sucesso».

A cozinheira não é de Bucelas mas vem às festas desde os 21 anos. «Vim ver a bola, gostei e fiquei cá», brinca. «Arranjei logo marido e tudo», acrescenta, contando mais sobre este curioso episódio da sua vida. «Vim ao casamento de uma amiga aqui em Bucelas. Conheci o meu marido que era irmão do noivo e, passado um ano, estava grávida e fiquei cá. Os meus filhos foram cá nascidos e criados».

Um pouco adiante, ao comando dos caracóis, está Júlio Araújo. «Tenho aqui uns 50 quilos de caracóis para arranjar. É a minha primeira vez a ajudar na festa e estou a gostar muito disto», conta. «Os caracóis é uma coisa simples: lava-se, escolhe-se e tira-se os que estejam partidos».

Apesar de ser natural de Tondela, Júlio Araújo está há 25 anos em Bucelas. Já tem a terra como sua e sempre frequentou as festas. «Gosto disto. Há muita música, convívio, há a garraiada que é muito gira para os miúdos se divertirem. E, sobretudo, gosto do ambiente entre todos nós que é de muito companheirismo. A vila é pequena e toda a gente se conhece».

OS SEGREDOS DOS ANDORES

A procissão só há de chegar ao adro mais de 24 horas depois, na tarde de domingo. Mas, na igreja, as floristas já tomam conta dos andores. É o caso de Sónia Tomás que enfeita o andor do Anjo Custódio da Nação, oferecido todos os anos pela junta de freguesia de Bucelas.

Com toques rápidos e certeiros vai espalhando folhagem, rosas vermelhas, antúrios encarnados e hortênsias brancas e verdes. «Há pessoas que têm uma ideia daquilo que vão oferecer e pedem para ser dessa forma. Noutras situações, quando são entidades, como a junta de freguesia, ou outras entidades a oferecer, são elas que escolhem. Ou então, terceira opção, põem ao nosso critério e nós criamos a decoração do andor dentro da nossa imaginação, algo dentro dos tons do santo», explica a florista. No caso do Anjo Custódio as cores são o branco e o encarnado. «Todos os anos a junta de freguesia oferece o andor do Anjo Custódio. Os outros, são pessoas que fazem questão de oferecer».

A decoração de cada andor varia no preço. O principal, que é o do Anjo Custódio, fica entre 250 e 300 euros. A florista garante que não está caro. «Tudo depende da qualidade das flores. Pode fazer-se um andor a partir de 80 euros. Então, se nós fazemos um cestinho de flores e vendemos por 30 ou 40 euros como é que um andor não há de ir para os 80?».

Sónia é rápida no seu trabalho. «Desde que saí da escola, com 17 anos, fui logo para florista. Eu tenho 47», revela, dando conta da sua experiência. Demora menos de uma hora a compor o andor do Anjo Custódio da Nação. Mas há quem demore mais. «Eu sou bastante rápida, já tenho tudo na cabeça aquilo que vou fazer. Tenho 30 anos como florista. Mas um andor pode levar uma hora e meia, duas horas, a enfeitar».

No dia da procissão, a florista vê o seu trabalho ser apreciado pelo povo. «Gosto de vir à procissão. Respeito a saída dos andores, o culto das imagens, apesar de não ser católica praticante. Acho que ser cristão é ajudar o próximo, não tem de se vir à igreja para isso. Ao praticarmos o bem já estamos a ser cristãos», opina. Além do Anjo Custódio outras imagens saem à rua. O povo enche todos os cantinhos para ver passar a procissão e já espera pelo ano seguinte para repetir a festa.