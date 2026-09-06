domingo, 06 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Guardar um rolo de papel higiénico na cozinha em vez da casa de banho. Truque está a espalhar-se nas redes sociais

Um objeto que normalmente nem se associa à cozinha tem vindo a ganhar um novo propósito dentro de milhares de frigoríficos. O truque é simples, quase não custa nada e promete resolver dois dos problemas mais comuns deste eletrodoméstico: a humidade e os maus cheiros.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Guardar um rolo de papel higiénico na cozinha em vez da casa de banho. Truque está a espalhar-se nas redes sociais

Primeiro o alho ou a cebola? O erro que arruína o refogado e quase toda a gente comete

Relacionados

O seu ferro de engomar está manchado e já não funciona como antes? Saiba como recuperá-lo (e com produtos que tem em casa)

Se o seu ferro de engomar já não desliza como antes, deixa marcas na roupa ou parece ter perdido eficácia, pode não ser altura de o substituir. Com o uso, este pequeno eletrodoméstico acumula resíduos que afetam o seu desempenho e podem até acabar por estragar a roupa. Mas há formas simples de o limpar em casa — e provavelmente já tem os produtos necessários na despensa.
O seu ferro de engomar está manchado e já não funciona como antes? Saiba como recuperá-lo (e com produtos que tem em casa)

Colocar fita adesiva nas rodas da mala: o truque simples que reduz o barulho e protege o equipamento nas viagens

Com o verão e as férias a chegarem, muita gente já prepara as malas para aeroportos, calçadas portuguesas ou passeios no Algarve. Um gesto rápido com fita adesiva nas rodas pode silenciar o ruído, proteger do desgaste e melhorar o rolamento. Descubra para que serve e que tipo de fita escolher.
Colocar fita adesiva nas rodas da mala: o truque simples que reduz o barulho e protege o equipamento nas viagens

Cada vez mais pessoas colocam bolas de papel de alumínio na máquina de lavar antes de cada lavagem: eis o motivo

Um truque caseiro simples e económico tem vindo a espalhar-se entre quem procura reduzir um dos problemas mais comuns depois de lavar roupa. Percebe se a ideia faz mesmo sentido.
Cada vez mais pessoas colocam bolas de papel de alumínio na máquina de lavar antes de cada lavagem: eis o motivo

Com o passar das tempo, é frequente que o frigorífico comece a acumular humidade e a libertar odores pouco agradáveis, resultado natural dos alimentos que ali são guardados. Existem vários produtos no mercado pensados para resolver este problema, mas tem-se tornado cada vez mais popular um método caseiro que recorre a um item que dificilmente falta em qualquer casa: um rolo de papel higiénico.

Um truque simples com um material que já existe em casa

A ideia consiste em colocar um rolo de papel higiénico, sem ter sido usado, numa das prateleiras do frigorífico. Graças à sua elevada capacidade de absorção, o papel ajuda a captar parte do excesso de humidade presente no ambiente interno, contribuindo para manter o eletrodoméstico em melhores condições e favorecendo a conservação dos alimentos.

Qual a razão para este efeito

O funcionamento assenta na celulose, material que compõe o papel higiénico e que possui uma estrutura porosa capaz de reter humidade e partículas em suspensão no ar. Segundo a Tasting Table, o excesso de humidade que se acumula no frigorífico carrega consigo partículas de odor libertadas pelos alimentos. Ao absorver essa humidade, o papel acaba por reter também parte dessas partículas, funcionando como uma espécie de esponja seca.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Alimentos com aromas mais intensos, como peixe, cebola, alho ou alguns queijos, tendem a impregnar o interior do frigorífico. É precisamente aí que este truque pode fazer diferença, ao reduzir a concentração dessas partículas no ar.

Ao mesmo tempo, ao limitar a condensação, o método pode ajudar a evitar a formação de pequenas poças de água nas prateleiras e paredes internas, um problema comum em muitos frigoríficos.

Nem tudo se resolve com um rolo de papel

Convém, no entanto, gerir as expectativas. Vários especialistas citados por publicações internacionais têm vindo a sublinhar que este método pode funcionar até certo ponto, mas está longe de ser a forma mais eficaz de eliminar odores mais intensos. Não substitui a limpeza regular do frigorífico e, se não for trocado com frequência, o próprio rolo pode acabar por se tornar um foco de humidade e bolor.

Como aplicar o truque corretamente

Para quem quiser experimentar, o processo é simples:

  • Colocar um rolo de papel higiénico completamente seco numa das prateleiras, sem que interfira com o espaço destinado aos alimentos.

  • Substituir o rolo a cada três ou quatro semanas, ou antes disso, caso se note que já absorveu demasiada humidade.

  • Evitar o contacto direto com líquidos ou alimentos, para que mantenha a sua capacidade de absorção.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Alternativas para reforçar o efeito

Quem quiser potenciar os resultados pode combinar o rolo de papel com um recipiente de bicarbonato de sódio, substância que, além de absorver odores, também os neutraliza pela sua natureza alcalina. O carvão ativado é outra opção frequentemente apontada como mais eficaz na absorção de humidade e cheiros.

Este truque caseiro não dispensa a limpeza periódica do frigorífico, mas pode funcionar como um complemento económico e fácil de aplicar para manter o eletrodoméstico mais seco e fresco no dia a dia.

Temas

Papel higiénico
Cozinha
Frigorífico
Humidade
Maus cheiros

Leia também

Guardar um rolo de papel higiénico na cozinha em vez da casa de banho. Truque está a espalhar-se nas redes sociais

Um objeto que normalmente nem se associa à cozinha tem vindo a ganhar um novo propósito dentro de milhares de frigoríficos. O truque é simples, quase não custa nada e promete resolver dois dos problemas mais comuns deste eletrodoméstico: a humidade e os maus cheiros.
Guardar um rolo de papel higiénico na cozinha em vez da casa de banho. Truque está a espalhar-se nas redes sociais

PHDA em adultos: esquecer compromissos e nunca terminar tarefas pode ser mais do que distração

Procrastinar, perder prazos e começar tarefas que nunca chegam ao fim. Estes sinais tanto podem ser traços comuns do dia a dia como pistas de um transtorno que continua por diagnosticar em muitos adultos. Perceber a diferença pode mudar décadas de autocrítica.
PHDA em adultos: esquecer compromissos e nunca terminar tarefas pode ser mais do que distração

Sabia que já entrámos nos finais da década de 2020? A Britannica explica como

A partir de 1 de setembro de 2026 estamos oficialmente na última fase da década. A divisão em intervalos iguais de 40 meses, partilhada pela Encyclopaedia Britannica, transforma um detalhe de calendário numa reflexão sobre como o tempo correu (e como o sentimos).
Sabia que já entrámos nos finais da década de 2020? A Britannica explica como

Mais vistos

Destaques