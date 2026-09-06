Guardar um rolo de papel higiénico na cozinha em vez da casa de banho. Truque está a espalhar-se nas redes sociais

Um objeto que normalmente nem se associa à cozinha tem vindo a ganhar um novo propósito dentro de milhares de frigoríficos. O truque é simples, quase não custa nada e promete resolver dois dos problemas mais comuns deste eletrodoméstico: a humidade e os maus cheiros.

Com o passar das tempo, é frequente que o frigorífico comece a acumular humidade e a libertar odores pouco agradáveis, resultado natural dos alimentos que ali são guardados. Existem vários produtos no mercado pensados para resolver este problema, mas tem-se tornado cada vez mais popular um método caseiro que recorre a um item que dificilmente falta em qualquer casa: um rolo de papel higiénico.

Um truque simples com um material que já existe em casa

A ideia consiste em colocar um rolo de papel higiénico, sem ter sido usado, numa das prateleiras do frigorífico. Graças à sua elevada capacidade de absorção, o papel ajuda a captar parte do excesso de humidade presente no ambiente interno, contribuindo para manter o eletrodoméstico em melhores condições e favorecendo a conservação dos alimentos.

Qual a razão para este efeito

O funcionamento assenta na celulose, material que compõe o papel higiénico e que possui uma estrutura porosa capaz de reter humidade e partículas em suspensão no ar. Segundo a Tasting Table, o excesso de humidade que se acumula no frigorífico carrega consigo partículas de odor libertadas pelos alimentos. Ao absorver essa humidade, o papel acaba por reter também parte dessas partículas, funcionando como uma espécie de esponja seca.

Alimentos com aromas mais intensos, como peixe, cebola, alho ou alguns queijos, tendem a impregnar o interior do frigorífico. É precisamente aí que este truque pode fazer diferença, ao reduzir a concentração dessas partículas no ar.

Ao mesmo tempo, ao limitar a condensação, o método pode ajudar a evitar a formação de pequenas poças de água nas prateleiras e paredes internas, um problema comum em muitos frigoríficos.

Nem tudo se resolve com um rolo de papel

Convém, no entanto, gerir as expectativas. Vários especialistas citados por publicações internacionais têm vindo a sublinhar que este método pode funcionar até certo ponto, mas está longe de ser a forma mais eficaz de eliminar odores mais intensos. Não substitui a limpeza regular do frigorífico e, se não for trocado com frequência, o próprio rolo pode acabar por se tornar um foco de humidade e bolor.

Como aplicar o truque corretamente

Para quem quiser experimentar, o processo é simples:

Colocar um rolo de papel higiénico completamente seco numa das prateleiras, sem que interfira com o espaço destinado aos alimentos.

Substituir o rolo a cada três ou quatro semanas, ou antes disso, caso se note que já absorveu demasiada humidade.

Evitar o contacto direto com líquidos ou alimentos, para que mantenha a sua capacidade de absorção.

Alternativas para reforçar o efeito

Quem quiser potenciar os resultados pode combinar o rolo de papel com um recipiente de bicarbonato de sódio, substância que, além de absorver odores, também os neutraliza pela sua natureza alcalina. O carvão ativado é outra opção frequentemente apontada como mais eficaz na absorção de humidade e cheiros.

Este truque caseiro não dispensa a limpeza periódica do frigorífico, mas pode funcionar como um complemento económico e fácil de aplicar para manter o eletrodoméstico mais seco e fresco no dia a dia.