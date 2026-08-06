Guardar recibos e talões de compras antigos não é mania: psicólogos explicam a verdadeira razão

Já reparou que há sempre alguém, em casa ou no trabalho, que guarda todos os recibos das compras que faz? A psicologia garante que este hábito tem uma explicação muito concreta e está longe de ser sinal de acumulação.

Se é dos que não compreende por que razão um familiar ou um amigo conserva meticulosamente todos os comprovativos de compra, mesmo os mais insignificantes, a resposta pode estar na forma como cada pessoa gere a incerteza. Um simples pedaço de papel transforma-se numa ferramenta valiosa quando é preciso fazer uma reclamação, tratar de um processo burocrático ou acionar a garantia de um produto que avariou pouco depois de comprado.

O que revela guardar recibos antigos

Talvez se reveja neste hábito ou conheça alguém que o tenha. Ainda que muitos associem este comportamento a uma boa organização financeira, a psicologia aponta para algo mais profundo. Guardar comprovativos de compras responde, sobretudo, a três fatores:

Necessidade de controlo: o papel representa a possibilidade de resolver, no futuro, um problema concreto, seja uma troca, uma reclamação ou a confirmação de uma despesa.

Previsão perante a incerteza: quem guarda recibos tende a antecipar cenários e a preparar-se para eventuais contratempos.

Redução da sensação de risco: ter o comprovativo à mão diminui a ansiedade associada à possibilidade de algo correr mal.

Uma forma de enfrentar a incerteza

Este padrão está, muitas vezes, relacionado com a maneira como cada pessoa planeia o futuro e se sente preparada para lidar com imprevistos. Para além da função prática, alguns recibos e talões acabam também por se tornar recordações associadas a viagens ou a momentos específicos, o que explica a vontade de os conservar mesmo depois de perderem a utilidade imediata.

Quando o hábito se torna preocupante

Vale a pena estar atento a um sinal em particular. O problema surge quando este comportamento deixa de ser organização e passa a gerar desarrumação persistente e desconforto ao tentar desfazer-se dos objetos. Nesse ponto, pode já não se tratar apenas de um hábito de precaução, mas de um padrão que se aproxima da perturbação de acumulação, uma condição de saúde mental caracterizada por uma necessidade compulsiva de adquirir e guardar pertences mesmo quando estes já não têm utilidade, segundo a Harvard Health. Nestes casos, o acompanhamento por um profissional de saúde mental é recomendado.