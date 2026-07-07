Georgina Rodríguez surpreende mulher de Messi com presente especial

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Georgina Rodríguez continua a promover a sua marca de roupa de conforto, Mimoa, e uma das mais recentes destinatárias dos seus presentes foi Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi.
A influenciadora espanhola enviou à argentina um conjunto de peças da nova coleção, acompanhado por outros artigos da marca. O gesto não passou despercebido e acabou por ser partilhado nas redes sociais.
Nas histórias do Instagram, Antonela Roccuzzo mostrou a caixa personalizada recebida e deixou uma mensagem pública de agradecimento à companheira de Cristiano Ronaldo.
"Muito obrigada, Georgina. Está tudo lindo. Desejo-te todo o sucesso do mundo", escreveu.
Pouco depois, Georgina Rodríguez reagiu à publicação, republicando a mensagem de Antonela nas suas próprias histórias do Instagram.
A troca de mensagens surge numa altura em que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi voltaram a estar no centro das atenções durante o Mundial de 2026, competição da qual a seleção portuguesa já foi eliminada.