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Garrafa de água presa ao pneu do carro? Saiba o que significa e como deve agir nestes casos

Uma garrafa de água, um barulho inesperado e uma paragem aparentemente inofensiva. O que parece um simples incidente pode esconder uma estratégia pensada para apanhar os condutores desprevenidos.
Redação
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Garrafa de água presa ao pneu do carro? Saiba o que significa e como deve agir nestes casos
Imagem gerada por IA

Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre

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Esta é uma situação que talvez nunca lhe tenha acontecido - mas que se acontecesse, poderia cair facilmente na armadilha. 

Os esquemas usados por assaltantes nem sempre exigem tecnologia ou grandes planos. Por vezes, basta um objeto banal e alguns segundos de distração para criar uma oportunidade. É o caso de uma técnica denunciada por vítimas, que usa uma simples garrafa de plástico para levar o condutor a sair do carro — precisamente no momento em que fica mais vulnerável.

Como funciona o esquema?

Denúncias de vítimas deste esquema mostram como funciona a manobra. 

Os criminosos começam por detetar o “carro alvo”, estacionado maioritariamente em supermercados, centros comerciais e lugares com muito movimento. 

De seguida, os criminosos colocam uma garrafa de plástico amassada entre o pneu e a chapa do carro. Normalmente, escolhem a roda traseira do lado do passageiro, um ponto menos visível para quem conduz sozinho, que dificilmente passará por esse lado do veículo e poderá não se aperceber da presença da garrafa.

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Assim que o condutor ligar o veículo e tentar arrancar, a roda irá esmagar o plástico e fazer um barulho demasiado alto para o condutor não ter a tendência de parar e ver o que se passa. Será nesse momento em que o condutor sai do carro que o esquema se pode concretizar. 

Acreditando que será algo rápido, as vítimas deixam a porta do carro aberta, muitas vezes com a chave na ignição. Noutros casos, os assaltantes aproveitam para simplesmente roubar pertences deixados à vista, como carteiras e telemóveis.

O facto de a garrafa ser colocada no pneu traseiro tem ainda um outro motivo: este demora mais tempo a esmagá-la, fazendo com que o carro percorra uma maior distância antes de o condutor se aperceber do problema. Isso aumenta a probabilidade de este sair do veículo e deixar as portas abertas, facilitando a ação dos assaltantes.

O que fazer caso lhe aconteça?

A principal recomendação é manter a calma. Se reparar na garrafa antes de entrar no veículo, verifique primeiro se está num local seguro e com outras pessoas por perto. O assaltante poderá estar a observá-lo e, por isso, é importante evitar ficar sozinho ou desprotegido.

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Caso já esteja em andamento e ouvir o barulho, deve desligar o motor do carro, tirar as chaves da ignição e trancar o carro antes de verificar o que aconteceu. Para sua segurança, não deixe objetos de valor à vista.

O objetivo é aproveitar um momento de distração e transformar uma situação aparentemente banal numa oportunidade para o crime. Por isso, se encontrar uma garrafa presa ao pneu ou ouvir um barulho estranho ao arrancar, não se precipite. Um gesto simples pode ser suficiente para evitar que uma distração termine num assalto.

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