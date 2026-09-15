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Francisco César: 'O destino acaba por ser secundário’

Nas férias, valoriza o descanso, o mar dos Açores e o tempo com família e amigos. Francisco César sonha levar os mais próximos ao Japão e fazer a Route 66. Prefere viagens sem pressa, boas conversas, leitura, gastronomia e um bom vinho. Orgulha-se das raízes açorianas e elege Cristiano Ronaldo como o melhor de sempre
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Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?
Foi uma viagem a Veneza entre o Natal e o Ano Novo há muitos anos. Mas as melhores viagens são sempre aquelas que faço com a minha família. O destino acaba por ser secundário quando estamos com as pessoas certas.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?
Ao Japão durante 15 dias. Pela cultura, pela gastronomia e porque é um país completamente diferente da nossa realidade. Tenho também o sonho de fazer a Route 66, quem sabe em breve aconteça…

Qual foi a pior experiência que teve?
Perder uma ligação aérea e passar mais tempo num aeroporto ou em viagem  do que no destino. Quem vive nos Açores sabe bem o que isso é, repetidamente.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?
Muitos, efémeros, mas de boa memória. Mas acho que, quando são verdadeiros, não têm estação do ano.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?
Casam melhor com moderação e boas conversas, mas não dispensam um bom vinho.

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?
Uso, mas tento olhar menos para ele. Nas férias gosto de deixar o tempo andar ao ritmo certo, só não abdico do tempo para o meu ginásio.

Tem mau acordar?
Tenho. Mas depois de um bom café português logo passa.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?
As minhas férias costumam ser bastante tranquilas. A maior loucura é, talvez, tentar desligar completamente do trabalho durante alguns dias.

Que local do mundo escolheria para viver?
Os Açores. Posso gostar de conhecer o mundo inteiro, mas é aqui que me sinto em casa.

Já se sentiu envergonhado por ser português?
Nunca. Pelo contrário. Orgulhoso de ser um português dos Açores.

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Qual a praia da sua vida?
Tenho duas. A praia da ilha do Farol, no Algarve, e a praia dos Moinhos, em São Miguel.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?
De quem não respeita o descanso dos outros e insiste em falar muito demasiado alto.

Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?
Se conseguir. Mas nas férias prefiro passar mais tempo a conversar e a ler do que em frente à televisão.

Que livro vai levar para ler nas férias?
Norwegian Wood, de Haruki Murakami e a Vingança da Geografia, de Robert D. Kaplan.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?
Cartas nunca falham e, se tiver espaço na mala, a Marralhinha, jogo típico da ilha Terceira.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?
Lapas e cracas. Difícil encontrar algo que saiba mais a verão e a mar nos Açores.

Qual é a melhor bola de Berlim?
A de creme. Sem grandes dúvidas.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?
A andar a pé sem pressa, a conhecer cidades, a entrar em livrarias, museus e cafés e saborear a sua gastronomia. É assim que se percebe verdadeiramente uma cidade.

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?
Cristiano Ronaldo. Pela consistência, por nunca desistir, pelo talento e pela forma como mudou o jogo

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