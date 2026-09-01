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Filipa Roseta: “Sou pouco dada a loucuras”

Arquiteta e professora universitária, seguiu as pisadas dos pais (Helena e Pedro) na política. Foi vereadora pelo PSD em Cascais, concelho que a mãe chegou a presidir eleita pelo PS. Depois, entre 2021 e 2025, foi (tal como a mãe) vereadora em Lisboa, a sua cidade de eleição para viver. Veja a galeria de imagens das férias de Filipa Roseta.
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Qual é o seu maior vício em férias?

Perder noção do tempo e desenhar.

E qual é o seu maior medo?

Aparecer algum problema de saúde entre os meus.

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Refeições com amigos e família entre conversas sem fim.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

Talvez a que faço agora mas, provavelmente, a que estou a preparar para o ano. A melhor será sempre a próxima e será sempre com os meus.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Numa viagem por várias cidades em Itália.

Qual foi a pior experiência que teve?

Tenho a enorme capacidade de reter apenas as melhores experiências.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Claro. Quem nunca? Mas de há 30 anos para cá, é sempre o mesmo amor de verão.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Excessos alcoólicos são de evitar.

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Não. Não tenho horas nas férias.

Tem mau acordar?

Benefícios exclusivos?
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Benefícios exclusivos?
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Nesta fase da vida, acordo cedo todos os dias do ano sem despertador. Seja na praia, seja na cidade, das melhores horas do dia são passadas com o silêncio da manhã.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Sou pouco dada a loucuras. Tinha de recuar à juventude, mas já não me lembro o suficiente para contar.

Que local do mundo escolheria para viver?

Lisboa.

Já se sentiu envergonhada por ser portuguesa?

Tenho sempre um enorme orgulho da nossa cultura e das pessoas que a fazem.

Qual a praia da sua vida?

Uma praia no Algarve para onde vou há mais de 20 anos.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

De alguém que se lembrasse de fazer barulho.

Vai seguir as suas sérias da Netflix e da HBO?

Não estou neste momento a seguir nenhuma.

Que livro vai levar para ler nas férias?

Estou a ler “Perfis de Coragem” por John F. Kennedy sobre senadores americanos que perderam muito por enfrentar decisões dos respectivos partidos que consideraram erradas.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Benefícios exclusivos?
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Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Jogo pouco, mas tenho alguns, como o Majhong e baralhos de cartas.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Todos, mas particularmente santola.

Qual é a melhor bola de Berlim?

Não consigo responder.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Museus, monumentos, arquitetura, livrarias, restaurantes, teatro, passeios nos jardins… e tudo o mais que a cidade tenha para oferecer.

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?

De séculos de história do futebol do mundo… é uma pergunta impossível de responder, mas de certeza que é português.

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