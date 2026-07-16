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Fez tudo o que pôde para salvar um golfinho encalhado sozinho numa praia. O resultado surpreendeu-o a ele próprio (Vídeo)

Daniel Barousse deparou-se com um golfinho encalhado e não pensou duas vezes: tentou, com as próprias mãos, arrastá-lo de volta ao mar. Veja o vídeo.
Redação
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Fez tudo o que pôde para salvar um golfinho encalhado sozinho numa praia. O resultado surpreendeu-o a ele próprio (Vídeo)

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Um vídeo publicado pelo criador de conteúdo Daniel Barousse, radicado em Tamarindo, na Costa Rica, mostra o momento em que este encontra um golfinho encalhado no areal de uma praia e tenta, sozinho, levá-lo de volta à água.

Nas imagens, gravadas ao início da manhã, Barousse aparece junto ao animal, a tentar movê-lo até à linha de água. O episódio, que já aconteceu há alguns meses, foi partilhado recentemente pelo próprio nas redes sociais, com um novo alerta na legenda.

Barousse admite que a sua reação, apesar da boa intenção, não foi a mais adequada. Segundo o autor, entretanto percebeu que não deveria ter tentado mover o animal sozinho e que, se voltar a deparar-se com uma situação semelhante, vai limitar-se a cobrir o golfinho com uma toalha e a contactar de imediato as autoridades competentes.

O alerta de Barousse está em linha com as recomendações habituais de especialistas em fauna marinha perante encalhes: manter distância do animal, evitar tocar-lhe ou tentar devolvê-lo ao mar por conta própria, e contactar de imediato as equipas responsáveis pelo resgate. Tentativas de intervenção feitas por pessoas sem formação podem, segundo essas recomendações, agravar o stress ou os ferimentos do animal, além de representar um risco para quem tenta ajudar.

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