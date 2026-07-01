segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Estudo japonês sugere que condução manual pode reduzir risco de demência

Em Portugal, esta não é uma boa notícia: a maioria dos automóveis novos vendidos são de condução automática, contando com veículos elétricos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Estudo japonês sugere que condução manual pode reduzir risco de demência
Dreamstime

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Câmaras térmicas revelam a diferença que quase ninguém vê entre carros elétricos e a combustão

O que acontece à energia depois de carregar no acelerador? Uma análise com câmaras térmicas mostrou que a resposta é muito diferente consoante o carro seja elétrico ou a combustão.
Câmaras térmicas revelam a diferença que quase ninguém vê entre carros elétricos e a combustão

Trocou o papel pelo teclado nos apontamentos das reuniões? A psicologia explica porque pode estar a perder foco

Num mundo cada vez mais dominado por ecrãs e teclados, escrever à mão pode parecer um hábito ultrapassado. Mas a ciência mostra precisamente o contrário.
Trocou o papel pelo teclado nos apontamentos das reuniões? A psicologia explica porque pode estar a perder foco

É cada vez mais comum optar por carros com mudanças automáticas: seja pela facilidade de condução ou pela comodidade que apresentam. No entanto, nem sempre o facilitismo é o melhor caminho para a saúde - e a forma como conduz o seu carro pode mesmo afetá-lo.

De acordo com um estudo do Instituto de Desenvolvimento, Envelhecimento e Cancro da universidade de Tohoku, há uma área do cérebro - o córtex pré-frontal - que é ativada pelo ato de colocar as mudanças, permanecendo adormecida caso a condução apenas exija acelerar e travar.

Ryuta Kawashima, neurocientista e professor universitário japonês, responsável pelo estudo, concluiu que a condução manual funciona como um "exercício de coordenação, gestão e estratégia que estimula o cérebro". Kawashima dedica-se a estudar o "treino para o cérebro", já tendo criado a base para a série de videojogos Brain Age, que funciona como uma forma de estimular o cérebro e combater a demência.

No caso da condução, o estudo aponta a necessidade de condutor de lidar com o pedal da embraiagem, com o manuseamento da alavanca das mudanças e com a regulação do acelerador como essencial para a estimulação do raciocínio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Neste caso, a condução manual mostra-se mais eficaz a combater a demência.

Em Portugal, esta não é uma boa notícia: a maioria dos veículos novos vendidos são de condução automática, contando com veículos elétricos. Carros com caixa de velocidades constituem apenas cerca de 30 a 35% do total de vendas.

Embora os veículos com pedal de embraiagem ainda representem entre 70% e 80% da frota em circulação, a equipa japonesa alerta para o rápido desaparecimento das caixas manuais. Segundo os investigadores, a crescente adoção de caixas automáticas poderá contribuir para uma perda mais acelerada de determinadas capacidades cognitivas dos condutores, aumentando o risco de demência.

Temas

Carros
Condução
Estudos científicos
Condução manual
Caixa de velocidades

Leia também

Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Falar sozinho é muitas vezes encarado como um comportamento estranho – o preconceito persegue-o há anos. Há até quem o associe a problemas psicológicos, quando, na verdade, além de ser mais comum do que pensa, pode ter um impacto mais profundo do que se considera.
Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Há quem associe casas impecáveis a disciplina e casas em caos a preguiça. Psicólogos garantem que a verdadeira causa é outra, e pode estar relacionada com ansiedade ou stress.
Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Mais vistos

Destaques