Está sempre a puxar o seu cão durante o passeio? Os especialistas explicam porque deve parar e deixá-lo explorar

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Os passeios dos animais de estimação parecem ser um momento apenas para eles fazerem as suas necessidades e voltarem para casa. Muitas vezes, o tempo urge e os passeios não podem ser longos. Mas a realidade destes passeios pode ser mais profunda do que imagina para o seu amigo de quatro patas.
Especialistas revelam agora que deixar os cães cheirar tudo no seu passeio e levar o seu próprio tempo é um momento vital para seu bem-estar.
O olfato dos cães
Desde sempre que se sabe que o olfato dos cães é um sentido fundamental para a sua saúde. Mas o que não se sabia é que isso se estende à saúde emocional.
A importância reside num pequeno pormenor, mas que se torna gigante: os cães absorvem grande parte da informação do ambiente que os rodeia através do olfato.
Se pensar nisto e juntar ao facto de limitar o uso deste sentido durante os passeios diários, percebe que isso pode prejudicar o bem-estar do seu animal. Momentos a cheirar árvores, relva e plantas são onde os animais conseguem explorar esse sentido, dando-lhes uma estimulação cognitiva semelhante à que os humanos alcançam quando descobrem novos lugares ou experiências, de acordo com OkDiario, um dos principais jornais digitais de Espanha.
Esta experiência sensorial ajuda a reduzir níveis de ansiedade e promove o relaxamento dos patudos, além de evitar momentos de frustração e tédio, que os deixa naturalmente mais deprimidos.
Isto não significa passar horas num passeio
Se o deixar, provavelmente o seu animal vai ficar horas a procurar novos espaços para explorar. Não é esse o objetivo. Deve sim controlar o movimento do animal, para que este se exercite, e deixá-lo explorar em momentos controlados, ao seu próprio ritmo e de forma calma.
Esta "paciência" da sua parte irá fortalecer o vínculo entre o animal e o seu dono, pois permite que o passeio seja adaptado às necessidades do seu cão, passando de "quase um sacríficio" para um momento que eles valorizam na sua rotina.
No fundo, um passeio não serve apenas para o seu cão fazer as necessidades. É também um momento de descoberta, estimulação e bem-estar.
Da próxima vez que sair de casa, talvez valha a pena trocar alguns minutos de pressa por um passeio ao ritmo do seu melhor amigo de quatro patas.