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Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Em agosto, o ar condicionado torna-se um dos maiores aliados para enfrentar as temperaturas elevadas. Mas, se sente que o aparelho demora cada vez mais tempo a arrefecer a casa, pode não ser uma questão de potência ou de avaria: um filtro sujo pode estar a dificultar a circulação do ar e a reduzir a eficácia do equipamento.
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Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)
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Estamos num dos meses considerados mais quentes - agosto. O mês do verão, das férias, do calor (muitas vezes insuportável). 

O ar condicionado vem salvar muitas casas que enfrentam estes dias quentes - mas há um pormenores que pode estar a diminuir a eficácia do seu. 

Poeiras, pelos de animais e partículas aleatórias circulam a toda a hora no ar que respiramos e infiltram-se dentro dos filtros do aparelho.

Há quanto tempo não limpa o filtro do seu ar condicionado?

A função de um filtro no ar condicionado é simples: reter parte das partículas do ar antes que elas voltem para o ambiente. Um especialista em ares-condicionados e ventilação recomendou uma limpeza aos filtros dos seus aparelhos a cada 15/30 dias, especialmente no verão.

Caso tenha por hábito fazer teletrabalho, ou tenha a casa habitada durante várias horas durante o dia, a regularidade deve ser ainda maior.

É percetível quando o aparelho tem os filtros sujos?

Não. O ar condicionado não dá sinal e, aparentemente, continua a funcionar da mesma forma. No entanto, a saturação de partículas no filtro irá fazer com que demore muito mais tempo a esfriar um ambiente, já que o ar não circula tão facilmente.

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Mas há sinais a que pode estar atento: 

Muitas vezes, o ar condicionado pode começar a deitar um cheiro diferente quando o liga, devido à saturação de partículas no filtro. 

O aparelho pode começar a deitar algumas gotas de água, indicando que a manutenção não está em dia.

Caso o seu ar condicionado comece a fazer mais barulho do que o normal, a limpeza deve também ser colocada em hipótese.

É possível limpar o filtro em casa?

A maioria dos ares-condicionados, dependendo da marca e modelo, podem ser limpos sem ser preciso desmontar todo o aparelho. Deve, para isso, consultar sempre o manual de instruções, antes de desmontar alguma peça que não devia. 

Quando planear limpar o filtro, deve sempre certificar-se de que o aparelho está desligado e desconectado da eletricidade.

Depois disso, retire o filtro do aparelho e toda a poeira que possa ter em excesso no exterior da sua casa e passe por água. Tente não esfregar o filtro, uma vez que isso pode danificar a malha. 

Antes de voltar a colocar os filtros no aparelho, eles têm de estar bem secos para evitar maus cheiros no ambiente. O mais prático será colocá-los a secar à sombra o tempo necessário.

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Posto isto, antes de assumir que o ar condicionado está avariado, vale a pena verificar o estado dos filtros. Uma limpeza regular, sobretudo durante os meses de maior utilização, pode ajudar o aparelho a funcionar de forma mais eficiente.

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