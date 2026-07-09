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Está a perder o sono por causa do calor? Há formas simples de o combater (e sem custos)

As noites tropicais podem transformar o sono num verdadeiro desafio. Se não tem ar condicionado — ou prefere evitar os custos associados — há técnicas simples que ajudam a reduzir a sensação de calor e a adormecer mais facilmente sem custos.
Redação
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Dormir durante as noites tropicais pode ser um verdadeiro desafio. As temperaturas elevadas dificultam o descanso e uma noite mal dormida é suficiente para comprometer o dia seguinte. Por isso, encontrar formas de combater o calor é essencial para garantir um sono de qualidade e acordar com energia para enfrentar o dia. 

O ar condicionado é solução, mas, além de a onda de calor ter esgotado os aparelhos em vários pontos do país, o custo pode ser elevado para algumas famílias. 

É por isso que recorrer a técnicas “naturais” pode ser uma opção viável para ter uma boa noite de sono.

Regular a temperatura do corpo com água fria

Parece algo simples e pode até pensar que não resulta, mas manter os pulsos debaixo de água fria durante 30 segundos antes de ir dormir pode ser uma solução para se sentir mais fresco quando se deitar.

A explicação está relacionada com artérias existentes nos pulsos que levam o sangue para circular no corpo: se as resfriar tem mais chances de reduzir a temperatura geral do corpo nos primeiros minutos, que podem ser cruciais para adormecer.

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Mas pode (e deve) combinar esta técnica com outra para a parte inferior do corpo: colocar meias umedecidas no frigorífico/congelador. Antes de dormir, deve colocá-las apenas nos tornozelos - e isto é importante porque, colocar em todo o pé pode ter precisamente o efeito oposto e reter o calor do corpo. 

O “método egípcio”

Esta é uma técnica que os egípcios descobriram para aliviar o calor nas noites no deserto - no seu caso, utilizavam tecidos umedecidos com água fria e envolviam-se neles para dormir. 

Pulverizar água fria nos lençóis antes de se deitar até que fiquem totalmente umedecidos. Durante a noite, a água deverá evaporar e fazer com que a temperatura não só do seu corpo mas do quarto desça alguns graus. 

Cada uma destas técnicas pode ajudar a aliviar a sensação de calor, mas é a combinação das três que tende a produzir melhores resultados. Arrefecer o corpo, manter uma sensação de frescura nos tornozelos e criar um ambiente mais fresco na cama atuam em conjunto para facilitar o adormecer e melhorar a qualidade do sono. Em noites de calor intenso, pequenos gestos podem fazer uma grande diferença e ajudá-lo a acordar mais descansado e preparado para enfrentar o dia.

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