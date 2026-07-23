Especialista diz em que parte do corpo não deve pôr creme Nivea da lata azul

Estudos demonstram que o creme mais famoso do mundo não foi desenvolvido, nem é eficaz para certas áreas do corpo e alguns tipos de pele.

É um produto indispensável e que certamente, todos já tivemos ou usámos, a icónica embalagem azul do creme Nivea . É um favorito em muitas casas há décadas, e a sua fórmula permanece igual, assim como o seu sucesso.

Apesar do crescente número de produtos parecidos e para o mesmo efeito, no mercado e entre a concorrência continua a ser o escolhido e aclamado. Segundo a marca “Atualmente, quase cinco latas de creme Nivea são vendidas a cada segundo”.

No entanto, especialistas recomendam utilizá-lo de acordo com as suas propriedades para obter o máximo beneficio do seu uso.

Não usar na cara

A pergunta mais frequente, sobre a latinha azul, é se é um bom creme anti rugas. Vicente Calduch, farmacêutico e CEO dos laboratórios Calduch, deu uma entrevista à revista Woman onde afirmou que “o creme Nivea da lata azul não era recomendado para a cara pois não tem benefícios para efeitos antirrugas, anti envelhecimento elasticidade ou firmeza”. Pois a “sua principal função é a proteção”.

A embalagem azul icónica do creme Nivea é “um produto com uma longa história, foi desenvolvido para atender às necessidades daquela época. Atualmente, as necessidades e condições de uso de cosméticos mudaram”, acrescenta na mesma entrevista.

Não usar no verão

Vicente Calduch esclarece que para potenciar o creme da latinha azul Nivea deve adaptar-se a sua utilização aos tempos modernos, ou seja aplicar “no frio, em ambientes secos, para proteger pele desidratada com a barreira lipídica alterada”.

O farmacêutico não recomenda o seu uso “durante o verão e em casos de ambientes húmidos”, também diz que em “peles mistas ou oleosas” o creme não é muito favorável, por ter na base da sua fórmula óleo para proteger a pele.

Salienta ainda que o creme deve ser aplicado com o objetivo para o qual foi criado, ou seja para proteção da pele.

Segundo o farmacêutico, o creme atinge o seu potencial ao ser aplicado em pele seca e desidratada, que tenha “sido exposta a condições severas” e esteja visivelmente danificada.