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Duques de Sussex regressam a Portugal: Harry e Meghan passaram férias na Costa Alentejana

Longe da agenda pública e da atenção mediática, o príncipe Harry e Meghan Markle passaram parte das férias de verão em Portugal. A passagem pelo Alentejo só foi conhecida depois de Meghan partilhar algumas imagens da viagem nas redes sociais.
Redação
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Nem os Estados Unidos, onde vivem atualmente, nem o Reino Unido, onde continuam a concentrar grande parte das atenções mediáticas. Para uns dias de descanso em família, o príncipe Harry e Meghan Markle voltaram a escolher Portugal, mantendo uma ligação ao país que se tem tornado cada vez mais evidente nos últimos anos.

A estadia decorreu de forma discreta e só foi conhecida depois de Meghan Markle publicar um conjunto de fotografias das férias de verão, onde surgem vários momentos vividos ao lado de Harry e dos filhos, Archie e Lilibet. Entre as imagens, é possível identificar paisagens da costa alentejana e uma passagem pelo restaurante 'O Melidense', em Melides, uma das localidades que mais tem atraído figuras internacionais nos últimos anos.

Um destino cada vez mais frequente

Esta não é a primeira vez que os duques de Sussex escolhem Portugal para descansar.

Nos últimos anos, o casal tem sido repetidamente associado ao litoral alentejano, alimentando rumores de uma ligação cada vez mais forte à região. Embora nunca tenham confirmado oficialmente possuir uma casa em Portugal, vários meios internacionais têm referido que Harry e Meghan mantêm interesses na zona de Melides, onde outras personalidades internacionais também adquiriram propriedades.

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