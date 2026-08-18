Duas bebés nasceram sob eclipses solares... e os nomes estão à altura do céu

Duas meninas nasceram nos Estados Unidos em dias marcados por eclipses solares. Uma chama-se Eclipse e a outra Sol Celeste, numa coincidência que levou as famílias a escolher nomes ligados ao céu.

Há bebés que chegam ao mundo em momentos que dificilmente serão esquecidos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com duas meninas que nasceram em dias de eclipses solares e acabaram por ficar ligadas aos fenómenos também através dos nomes escolhidos pelos pais.

De acordo com a revista Crescer, uma delas chama-se Eclipse Alizebeth Eubanks e nasceu na Carolina do Sul durante o eclipse solar total de 21 de agosto de 2017. Sete anos mais tarde, outra menina, Sol Celeste Alvarez, nasceu no Texas poucos minutos antes de a Lua cobrir o Sol durante o eclipse de 8 de abril de 2024.

Embora as duas histórias tenham acontecido em anos diferentes, têm um ponto em comum: os eclipses acabaram por inspirar os nomes das bebés.

Nasceu durante o eclipse e passou a chamar-se Eclipse

Em agosto de 2017, os Estados Unidos pararam para assistir ao chamado "Great American Eclipse", o primeiro eclipse solar total visível no país continental em décadas.

Na Carolina do Sul, enquanto milhares de pessoas aguardavam pelo fenómeno, Freedom Eubanks entrou em trabalho de parto.

A bebé nasceu às 8h04 no Greenville Memorial Hospital, em Greenville, precisamente no dia do eclipse. Pesava cerca de 2,8 quilos e media aproximadamente 48 centímetros.

Os pais, Freedom e Michael Eubanks, tinham decidido que, se a filha nascesse naquele dia, o nome seria Eclipse.

A escolha acabou por concretizar-se. A menina recebeu o nome completo Eclipse Alizebeth Eubanks, ficando para sempre associada ao acontecimento astronómico que marcou o dia do seu nascimento.

A mãe tinha inicialmente previsto acompanhar o eclipse, mas as contrações começaram durante a madrugada. O parto aconteceu horas depois, antes da data prevista.

Segundo relatos divulgados na altura, a família tinha inicialmente pensado noutro nome para a menina: Violet. O nascimento precisamente no dia do eclipse acabou por alterar os planos.

Sete anos depois, outra bebé nasceu sob o eclipse

A história voltou a repetir-se em 2024, desta vez no Texas.

Alicia Alvarez estava grávida do segundo filho e tinha a data prevista para o parto para 17 de abril. A bebé, contudo, decidiu antecipar-se e nasceu a 8 de abril, precisamente no dia do eclipse solar total que atravessou o estado norte-americano.

A família teve ainda de enfrentar o trânsito provocado pela chegada de milhares de pessoas que viajavam para observar o fenómeno.

Depois de conseguirem chegar ao Methodist Mansfield Medical Center, em Mansfield, Alicia deu à luz às 13h04. A bebé nasceu com cerca de 2,9 quilos, apenas alguns minutos antes de a Lua cobrir completamente o Sol naquela região.

O nome escolhido foi Sol Celeste Alvarez.

O nome já tinha uma ligação especial à família

Ao contrário do caso de 2017, o nome desta bebé já estava escolhido e não surgiu por causa do fenómeno. Para honrar as suas raízes hispânicas, os pais escolheram "Sol".

O nome carregava, assim, uma ligação especial: a irmã mais velha, de quatro anos, chama-se Luna (Lua em espanhol).

A família queria que os nomes das irmãs se completassem, mas nunca imaginou que o "Sol" e a "Luna" se cruzassem de forma tão literal.

Os planos originais de assistir ao eclipse ao ar livre foram substituídos por um parto de urgência. Com os óculos de proteção ainda guardados na mala do carro, Alicia acabou por acompanhar o evento a partir do quarto de hospital. Pouco depois de dar à luz, a mãe viu a luz do dia desaparecer e ouviu a multidão, no exterior, a celebrar o momento em que o céu escureceu por completo, contou ao Dallas Morning News.