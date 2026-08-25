Dom Duarte de Bragança: ‘Uso relógio, até para não perder os transportes’

Visitar familiares no estrangeiro e reencontrar amigos são duas tradições que procura não falhar nas suas férias grandes. Já quanto a amores de verão, se os teve, não confessa. ‘Não me convém responder’, diz com humor. E não gosta de bolas de Berlim

Visitar familiares no estrangeiro e reencontrar amigos são duas tradições que procura não falhar nas suas férias grandes. Já quanto a amores de verão, se os teve, não confessa. ‘Não me convém responder’, diz com humor. E não gosta de bolas de Berlim

Qual é o seu maior vício em férias?

Ler livros ou documentários interessantes.

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Visitar a Família no estrangeiro e encontrar amigos que já não vejo há um ano.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?-

De comboio transsiberiano até Irkutsk, parando em várias povoações muitos interessantes. Fiquei em casa do antigo ministro das religiões e do ambiente, Elias Rasputin, ao lado do lago Baical.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Para a lua.

Qual foi a pior experiência que teve?

Houve várias. Em particular, ser roubado ou a mala da viagem não chegar ao destino.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Não me convém responder…

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Não

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Sim, até para não perder os transportes!

Tem mau acordar?

Acho que não, mas a resposta correta não serei eu que posso dar.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Ter feito uma volta ao Brasil de carro, começando na fronteira com a Venezuela e acabando no Rio de Janeiro, depois de ter passado pela maior parte dos estados no Brasil.

Que local do mundo escolheria para viver?

O problema é que há vários locais onde gostaria de viver para além do melhor de todos ,onde vivo agora – em Sintra. Mas também gostaria de viver em Timor.

Já se sentiu envergonhado por ser português?

Às vezes, quando há outros portugueses que se portam mal.

Qual a praia da sua vida?

Gosto muito da Praia de Baucau, em Timor, mas também da praia de Ferragudo no outono.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

De alguém que estivesse a assar sardinhas.

Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?

Não conheço esses canais.

Que livro vai levar para ler nas férias?

Normalmente levo vários que eu não conheço e começo por ver se são interessantes, lendo a sinopse, o índice e a informação sobre o autor. Depois, então, inicio a leitura. Recomendo para pessoas interessadas em História e em regiões geograficamente interessantes a leitura dos livros da Isabel Alçada, Uma Aventura em…

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Os meus filhos costumam levar vários, de modo que não me preocupo com isso.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Ameijoas.

Qual é a melhor bola de Berlim?

Não gosto de nenhuma.

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

A visitar os locais interessantes da cidade.

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?

Eusébio.