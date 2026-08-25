Dom Duarte de Bragança: ‘Uso relógio, até para não perder os transportes’

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Visitar familiares no estrangeiro e reencontrar amigos são duas tradições que procura não falhar nas suas férias grandes. Já quanto a amores de verão, se os teve, não confessa. ‘Não me convém responder’, diz com humor. E não gosta de bolas de Berlim
Qual é o seu maior vício em férias?
Ler livros ou documentários interessantes.
Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?
Visitar a Família no estrangeiro e encontrar amigos que já não vejo há um ano.
Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?-
De comboio transsiberiano até Irkutsk, parando em várias povoações muitos interessantes. Fiquei em casa do antigo ministro das religiões e do ambiente, Elias Rasputin, ao lado do lago Baical.
Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?
Para a lua.
Qual foi a pior experiência que teve?
Houve várias. Em particular, ser roubado ou a mala da viagem não chegar ao destino.
O que acha dos amores de verão? Viveu algum?
Não me convém responder…
Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?
Não
Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?
Sim, até para não perder os transportes!
Tem mau acordar?
Acho que não, mas a resposta correta não serei eu que posso dar.
Qual a maior loucura que cometeu em férias?
Ter feito uma volta ao Brasil de carro, começando na fronteira com a Venezuela e acabando no Rio de Janeiro, depois de ter passado pela maior parte dos estados no Brasil.
Que local do mundo escolheria para viver?
O problema é que há vários locais onde gostaria de viver para além do melhor de todos ,onde vivo agora – em Sintra. Mas também gostaria de viver em Timor.
Já se sentiu envergonhado por ser português?
Às vezes, quando há outros portugueses que se portam mal.
Qual a praia da sua vida?
Gosto muito da Praia de Baucau, em Timor, mas também da praia de Ferragudo no outono.
De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?
De alguém que estivesse a assar sardinhas.
Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?
Não conheço esses canais.
Que livro vai levar para ler nas férias?
Normalmente levo vários que eu não conheço e começo por ver se são interessantes, lendo a sinopse, o índice e a informação sobre o autor. Depois, então, inicio a leitura. Recomendo para pessoas interessadas em História e em regiões geograficamente interessantes a leitura dos livros da Isabel Alçada, Uma Aventura em…
Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?
Os meus filhos costumam levar vários, de modo que não me preocupo com isso.
Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?
Ameijoas.
Qual é a melhor bola de Berlim?
Não gosto de nenhuma.
Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?
A visitar os locais interessantes da cidade.
Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?
Eusébio.