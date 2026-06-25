Dois irmãos gémeos casam com duas irmãs gémeas no mesmo dia: casamento na Nigéria parece saído de um filme

Os quatro noivos têm o mesmo nome, a cerimónia juntou padrinhos e madrinhas gémeos e a tradição iorubá tornou o momento ainda mais invulgar.

Um casamento em Ibadan, no sudoeste da Nigéria, tornou-se viral pelas coincidências pouco comuns que reuniu. Dois irmãos gémeos idênticos casaram-se com duas irmãs gémeas idênticas na mesma cerimónia, no mesmo dia e com uma particularidade que surpreendeu os convidados: os dois casais têm exatamente os mesmos nomes, Taiwo e Kehinde.

A celebração, marcada pela tradição da cultura iorubá, acabou por ser um verdadeiro encontro de gémeos. Até os padrinhos e as madrinhas seguiram a mesma lógica: os dois padrinhos são irmãos gémeos e as duas madrinhas também.

Um casamento com coincidências em todos os detalhes

As irmãs Taiwo e Kehinde Adediran chegaram ao altar acompanhadas pelo pai, enquanto os irmãos Taiwo e Kehinde Oguntoye aguardavam vestidos de forma igual. A semelhança entre os quatro protagonistas levou muitos convidados a registarem o momento através dos telemóveis.

A sintonia prolongou-se até à escolha da identidade do casamento. A hashtag criada para assinalar o evento foi #TwinningInLove2026, numa referência à ligação especial entre os dois pares de gémeos.

Para os iorubás, comunidade maioritária em várias regiões da Nigéria, os gémeos têm um significado cultural muito particular. Independentemente do género, o primeiro a nascer costuma receber o nome Taiwo e o segundo Kehinde. A tradição mantém-se frequentemente ao longo da vida, com muitos irmãos gémeos a usarem roupas, acessórios e outros elementos iguais desde a infância.

“Sempre quisemos nos casar ao mesmo tempo e com irmãs gêmeas”, afirmou Taiwo Oguntoye, um dos noivos.

Irmãs recusaram inicialmente a ideia de namorar gémeos

Apesar do desfecho pouco habitual, a história dos dois casais não começou de forma tão simples. Os quatro conheceram-se há alguns anos, mas as irmãs Adediran não ficaram imediatamente convencidas com a possibilidade de se relacionarem com outro par de gémeos.

“Nós dissemos que não, que não queríamos namorar gémeos!”, contou Kehinde Adediran, entre risos.

Depois de um período afastados, os quatro voltaram a encontrar-se e a relação acabou por evoluir até ao casamento.

Os irmãos Oguntoye, além da ligação familiar, dedicam-se também à promoção da cultura dos gémeos através de projetos ligados ao turismo e a iniciativas culturais em Ibadan, cidade conhecida pela elevada frequência de nascimentos de gémeos.

Festa iorubá reuniu ainda mais gémeos

Depois da cerimónia religiosa, os convidados participaram numa tradicional receção iorubá conhecida como owambe. O evento contou com a presença de vários outros irmãos gémeos, reforçando o ambiente invulgar da celebração.

“Eu também sempre sonhei em me casar com uma gémea. É a primeira vez que participamos de um evento como este”, disse Kehinde Akanji, de 26 anos, que marcou presença acompanhado pelo irmão gémeo.

Até Dupe Aduroja Giwa, mestre de cerimónias tradicional conhecida como alaga, admitiu nunca ter assistido a uma celebração semelhante.

O casamento acabou por juntar tradição, cultura e uma sequência rara de coincidências, transformando a cerimónia num dos eventos mais peculiares realizados recentemente na Nigéria.