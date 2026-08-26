Dia Mundial do Cão: cinco curiosidades sobre o seu melhor amigo de quatro patas que o podem surpreender

São os nossos companheiros de quatro patas, mas há muito sobre eles que continua a surpreender. Do nariz aos olhos, passando pela forma como percebem o nosso estado emocional, há características dos cães que poucos donos conhecem.

Costuma-se dizer que os cães são os melhores amigos dos seus donos. Mas, mesmo assim, provavelmente há muito que não sabe sobre o seu companheiro de quatro patas. Neste Dia Mundial do Cão, apontamos cinco curiosidades que talvez nunca lhe tenham dito sobre o seu companheiro.

O Dia Mundial do Cão

O Dia Mundial do Cão, celebrado em 26 de agosto, é uma data universal dedicada a comemorar a amizade entre humanos e cães. Tal como o Dia do Gato, por exemplo, foi criado com o objetivo de consciencializar sobre a importância da adoção responsável e o combate aos maus-tratos e ao abandono.

O nariz único e insubstituível

Se há parecença entre humanos e cães, a impressão digital é uma delas: no entanto, a deles é num sítio mais invulgar. O padrão rugoso do nariz de cada cão, com as linhas, o relevo e a forma das narinas, é totalmente único, funcionando como uma impressão digital nos animais.

É por isso que muitos donos optam por guardar desenhos da impressão nasal dos seus animais ou até fazer tatuagens em sua homenagem, reproduzindo as linhas únicas do nariz.

Estudos indicam que a impressão digital “nasal” fica totalmente formada aos dois meses e mantém-se ao longo do crescimento.

As três pálpebras

Se olhar com atenção para os olhos do seu companheiro, vai reparar numa pequena membrana no canto interior. Esta é uma terceira pálpebra, chamada nictitante, que se junta à pálpebra superior e inferior.

Serve como mais uma camada de proteção do olho do animal, sobretudo em alturas de maior exploração em vegetação ou outros ambientes em que fiquem mais expostos a detritos e corpos estranhos. Também contribui para uma melhor distribuição e manutenção da película lacrimal, uma fina camada de líquido que cobre a superfície do olho para proteger, hidratar e nutrir a córnea.

Os bigodes: um dos sítios mais sensíveis

Há partes do corpo dos cães que sabemos serem particularmente sensíveis. O que talvez não saiba é que os pequenos pelos junto ao focinho, acima dos olhos e no queixo estão entre as zonas mais sensíveis do corpo destes animais.

Tratam-se de estruturas com uma grande concentração de nervos e vasos sanguíneos, que o ajudam a recolher muita informação sobre aquilo que está à sua volta.

O seu cão sabe quando está stressado

Quando está a passar por um período de maior stress ou tristeza, alguma quebra emocional intensa, o seu companheiro de quatro patas costuma perceber. Não se trata apenas de subentender a sua linguagem corporal, tom de voz ou comportamentos: os cães conseguem detetar alterações associadas ao stress através do olfato.

Um estudo publicado na r evista científica PLOS ONE demonstrou que os cães conseguem distinguir amostras de odor recolhidas de pessoas antes e depois de uma situação de stress psicológico. A identificação resulta de alterações químicas presentes no hálito e suor durante uma resposta ao stress.

Por isso, é possível que o seu cão perceba que algo não está bem antes mesmo de dizer uma única palavra.

Bocejar: cães podem parecer pessoas

É comum alguém ser “contagiado” pelo bocejo, como sinal de conexão social e empatia. Mas isso pode acontecer com o seu melhor amigo de quatro patas: um estudo publicado em 2008, observou que 21 dos 29 cães analisados bocejaram após verem uma pessoa bocejar.

Isto significa que pode existir um fenómeno de contágio do bocejo entre humanos e cães.

Ainda assim, este é um dado não comprovado cientificamente, já que outros estudos obtiveram resultados diferentes.

Por muito tempo que passe ao lado do seu cão, há sempre algo novo para descobrir. Do nariz único à capacidade de detetar sinais de stress, estes animais têm características e capacidades que vão muito além do que conseguimos ver à primeira vista. Neste Dia Mundial do Cão, talvez seja uma boa oportunidade para olhar para o seu companheiro de quatro patas com outros olhos.