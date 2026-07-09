Cristiano Ronaldo segue apenas quatro colegas, mas há quem siga 26: o que revela o Instagram da Seleção Nacional?

Não são golos nem assistências, mas os números também chamam a atenção. Um levantamento às contas de Instagram dos internacionais portugueses mostra quem acompanha quem e revela os mais reservados.

As redes sociais também contam histórias, ainda que nem sempre revelem tudo. Um levantamento às contas de Instagram dos jogadores da Seleção Nacional, divulgado na rede social X, mostra diferenças significativas na forma como os internacionais portugueses utilizam a plataforma, com alguns a seguirem praticamente todos os colegas e outros a optarem por uma presença muito mais seletiva.

O caso que mais chama a atenção é o de Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção segue apenas quatro dos atuais companheiros de equipa, entre os quais Diogo Dalot, João Cancelo, Rafael Leão e Bruno Fernandes, sendo o jogador com o número mais reduzido de ligações dentro do grupo.

Embora estes dados não permitam retirar conclusões sobre as relações pessoais entre os atletas, revelam diferentes formas de utilização das redes sociais e despertam curiosidade sobre a dinâmica digital do balneário português.

José Sá, Bruno Fernandes e Nélson Semedo lideram a lista

No extremo oposto estão José Sá, Bruno Fernandes e Nélson Semedo. Os três seguem os 26 companheiros, sendo os jogadores mais "ligados" ao grupo no Instagram.

Também Vitinha e Gonçalo Ramos surgem entre os mais ativos, seguindo 24 colegas cada um, onde em ambas as contas Rui Silva e Renato Veiga estão excluídos.

Logo a seguir aparecem Rúben Dias, João Cancelo e Diogo Dalot, todos com 23 ligações dentro da Seleção.

Rafael Leão, Pedro Neto, João Neves, Francisco Trincão, Francisco Conceição e João Félix também seguem grande parte dos companheiros.

Há quem prefira ser mais reservado

Além de Cristiano Ronaldo, há outros jogadores que mantêm uma presença mais discreta no que toca às ligações dentro da Seleção.

Bernardo Silva segue apenas 11 colegas e Rúben Neves segue 12, enquanto Tomás Araújo e Diogo Costa acompanham 15. Renato Veiga surge igualmente entre os internacionais que seguem menos companheiros, com 17 ligações.

Estas diferenças podem ter várias explicações. Alguns jogadores utilizam o Instagram sobretudo como ferramenta profissional, outros preferem limitar o número de contas que seguem e há ainda quem tenha equipas de comunicação a dirigir as suas redes.

Seguir não significa amizade

Apesar das curiosidades reveladas pela a análise às redes dos jogadores, os números não permitem concluir quem são os melhores amigos dentro do balneário.

Seguir ou deixar de seguir um colega no Instagram não é, por si só, um reflexo da proximidade entre jogadores. Muitos jogadores convivem diariamente nos clubes, noutros contextos ou simplesmente optam por uma utilização diferente das redes sociais.

Ainda assim, o mapa das ligações digitais oferece uma perspetiva diferente sobre um grupo que habitualmente é visto apenas dentro das quatro linhas.

Os cinco jogadores que seguem mais colegas

José Sá: 26

Bruno Fernandes: 26

Nélson Semedo: 26

Vitinha: 24

Gonçalo Ramos: 24

Os cinco que seguem menos