quinta-feira, 09 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cristiano Ronaldo segue apenas quatro colegas, mas há quem siga 26: o que revela o Instagram da Seleção Nacional?

Não são golos nem assistências, mas os números também chamam a atenção. Um levantamento às contas de Instagram dos internacionais portugueses mostra quem acompanha quem e revela os mais reservados.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cristiano Ronaldo segue apenas quatro colegas, mas há quem siga 26: o que revela o Instagram da Seleção Nacional?
AFP

Motorista admite troca de pedais como causa do acidente que matou duas mulheres na estação de Agualva-Cacém

As redes sociais também contam histórias, ainda que nem sempre revelem tudo. Um levantamento às contas de Instagram dos jogadores da Seleção Nacional, divulgado na rede social X, mostra diferenças significativas na forma como os internacionais portugueses utilizam a plataforma, com alguns a seguirem praticamente todos os colegas e outros a optarem por uma presença muito mais seletiva.

O caso que mais chama a atenção é o de Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção segue apenas quatro dos atuais companheiros de equipa, entre os quais Diogo Dalot, João Cancelo, Rafael Leão e Bruno Fernandes, sendo o jogador com o número mais reduzido de ligações dentro do grupo.

Embora estes dados não permitam retirar conclusões sobre as relações pessoais entre os atletas, revelam diferentes formas de utilização das redes sociais e despertam curiosidade sobre a dinâmica digital do balneário português.

José Sá, Bruno Fernandes e Nélson Semedo lideram a lista

No extremo oposto estão José Sá, Bruno Fernandes e Nélson Semedo. Os três seguem os 26 companheiros, sendo os jogadores mais "ligados" ao grupo no Instagram.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também Vitinha e Gonçalo Ramos surgem entre os mais ativos, seguindo 24 colegas cada um, onde em ambas as contas Rui Silva e Renato Veiga estão excluídos.

Logo a seguir aparecem Rúben Dias, João Cancelo e Diogo Dalot, todos com 23 ligações dentro da Seleção.

Rafael Leão, Pedro Neto, João Neves, Francisco Trincão, Francisco Conceição e João Félix também seguem grande parte dos companheiros.

Há quem prefira ser mais reservado

Além de Cristiano Ronaldo, há outros jogadores que mantêm uma presença mais discreta no que toca às ligações dentro da Seleção.

Bernardo Silva segue apenas 11 colegas e Rúben Neves segue 12, enquanto Tomás Araújo e Diogo Costa acompanham 15. Renato Veiga surge igualmente entre os internacionais que seguem menos companheiros, com 17 ligações.

Estas diferenças podem ter várias explicações. Alguns jogadores utilizam o Instagram sobretudo como ferramenta profissional, outros preferem limitar o número de contas que seguem e há ainda quem tenha equipas de comunicação a dirigir as suas redes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Seguir não significa amizade

Apesar das curiosidades reveladas pela a análise às redes dos jogadores, os números não permitem concluir quem são os melhores amigos dentro do balneário.

Seguir ou deixar de seguir um colega no Instagram não é, por si só, um reflexo da proximidade entre jogadores. Muitos jogadores convivem diariamente nos clubes, noutros contextos ou simplesmente optam por uma utilização diferente das redes sociais.

Ainda assim, o mapa das ligações digitais oferece uma perspetiva diferente sobre um grupo que habitualmente é visto apenas dentro das quatro linhas.

Os cinco jogadores que seguem mais colegas

  • José Sá: 26

  • Bruno Fernandes: 26

  • Nélson Semedo: 26

  • Vitinha: 24

  • Gonçalo Ramos: 24

Os cinco que seguem menos

  • Cristiano Ronaldo: 4

  • Bernardo Silva: 11

  • Rúben Neves: 12

  • Diogo Costa: 15

  • Tomás Araújo: 15

  • Renato Veiga: 17

Temas

Seleção Nacional
Instagram
Redes Sociais
Cristiano Ronaldo

Leia também

Cristiano Ronaldo segue apenas quatro colegas, mas há quem siga 26: o que revela o Instagram da Seleção Nacional?

Não são golos nem assistências, mas os números também chamam a atenção. Um levantamento às contas de Instagram dos internacionais portugueses mostra quem acompanha quem e revela os mais reservados.
Cristiano Ronaldo segue apenas quatro colegas, mas há quem siga 26: o que revela o Instagram da Seleção Nacional?

Está a perder o sono por causa do calor? Há formas simples de o combater (e sem custos)

As noites tropicais podem transformar o sono num verdadeiro desafio. Se não tem ar condicionado — ou prefere evitar os custos associados — há técnicas simples que ajudam a reduzir a sensação de calor e a adormecer mais facilmente sem custos.
Está a perder o sono por causa do calor? Há formas simples de o combater (e sem custos)

Cascas de laranja na sanita uma vez por semana no verão: para que serve e o que ninguém lhe conta sobre o truque

Promete perfumar a casa em minutos e sem químicos, mas há um passo que pode sair caro se for ignorado. Perceba o que este truque caseiro realmente faz e o que é apenas mito.
Cascas de laranja na sanita uma vez por semana no verão: para que serve e o que ninguém lhe conta sobre o truque

Mais vistos

Destaques