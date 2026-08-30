Cristiano e Georgina: o casamento íntimo

O enlace aconteceu no dia em que se completaram 10 anos desde que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se conheceram numa loja da Gucci, em Madrid.

Foi longe dos holofotes que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez decidiram dar um novo passo na história de amor que começou há exatamente uma década. O casal trocou alianças às 13h30 horas do passado dia 11 de agosto, na mansão do futebolista, em Cascais, numa cerimónia reservada. Nos dias que se seguiram, foram conhecidos novos pormenores do enlace, desde o regime de bens às testemunhas, passando pelos looks escolhidos, os planos para uma grande festa, a reação de Dolores Aveiro e a bênção recebida em Fátima.

O site 24Horas teve acesso ao alegado documento do Registo Civil relativo ao casamento, no qual é possível averiguar que os recém-casados optaram pelo regime de separação de bens. A mesma certidão revela os nomes das quatro testemunhas legais do casal: Miguel Paixão, um dos melhores amigos de CR7, Jose Rodriguez Sangil, Monica Gonzalez Martinez e Ivana Rodríguez, irmã de Georgina Rodríguez. Para realizar o ato, a conservadora Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira viajou do Porto até Cascais.

Mais do que escolherem a própria casa para o casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez quiseram que a troca de alianças acontecesse num dos espaços onde a família partilha a rotina. «Escolhemos fazer isto na sala da nossa casa, onde tomamos o pequeno-almoço, almoçamos e jantamos, e onde vivemos a realidade das nossas vidas. Daqui a 30 anos, quero que as crianças pensem: ‘Algo maravilhoso aconteceu nesta mesa - os votos de casamento dos nossos pais’».

De acordo com um comunicado enviado às redações e citado pela CNN Portugal, a cerimónia civil decorreu num ambiente privado e íntimo e estiveram presentes os cinco filhos: Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

Também a data não foi escolhida ao acaso. Depois de ter sido noticiado que o casamento tinha acontecido no passado dia 11 por se assinalar exatamente um ano desde o pedido, o casal revelou à Vogue outro motivo ainda mais especial. O enlace aconteceu no dia em que se completaram dez anos desde que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se conheceram numa loja da Gucci, em Madrid. Na altura, o futebolista defendia as cores do Real Madrid e a modelo trabalhava naquele espaço.

Uma década depois, a Gucci voltou a cruzar-se com a história do casal. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez escolheram roupa feita à medida pela marca para o casamento. Para a ocasião, Georgina optou por um blazer branco, combinado com uma camisa branca de gola marcada e uma saia igualmente branca, que acompanha a silhueta. Cristiano Ronaldo também escolheu o branco para o grande dia.

«Foi incrivelmente especial vestir a Georgina e o Cristiano para este momento, sabendo que a história de amor deles começou numa loja da Gucci em Madrid. Há algo de tão romântico nisso - um belo círculo que se fecha, quase como um conto de fadas moderno», disse Demna, diretor criativo da Gucci, em declarações ao site da Vogue.

Neste domingo, dia 16, a Vogue lançou uma nova edição com Cristiano Ronaldo e Georgina no dia do casamento na capa.

Se o primeiro “sim” foi vivido longe de uma grande celebração, a festa de arromba não está, contudo, descartada. Georgina Rodríguez confirmou que o casal pretende celebrar o casamento em grande. «No futuro, faremos uma grande festa de casamento, para podermos celebrar com a família e os amigos», revelou à Vogue.

O facto de este ter sido um «ano louco» de «compromissos de trabalho, competições, e crianças» fez com que o enlace decorresse de forma mais tranquila e alheio a confusões. E, apesar de em menina imaginar um cenário bem diferente, Georgina explicou por que razão a intimidade acabou por se tornar o verdadeiro luxo para o casal.

«Quando era menina, sonhava com o maior castelo, a maior carruagem, o vestido mais comprido, uma coroa cheia de diamantes. E agora digo: não. Quero algo íntimo, com o meu companheiro e os nossos filhos em casa. Porque castelos, casas, ilhas, cavalos, carros: temos tudo isso ao nosso alcance todos os dias. Mas algo íntimo... isso é o mais invulgar para nós», refletiu.

Depois do casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez seguiram para a Arábia Saudita, para o futebolista se juntar ao restante plantel do Al Nassr. Por essa razão, não haverá, para já, lua de mel. Ainda assim, o internacional português parece não sentir falta de uma viagem a dois. «Todos os dias são de lua de mel», referiu, com naturalidade, em entrevista ao site da Vogue.

A confirmação pública do casamento chegou através de uma publicação conjunta no Instagram. Na fotografia, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgem com as alianças já colocadas e ambos vestidos de branco. Na legenda do registo, o casal escreveu as iniciais dos respetivos nomes.

Entre as reações que rapidamente surgiram na secção de comentários esteve a de Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio e deixou um emoji em forma de coração.

No dia seguinte ao casamento, Georgina Rodríguez enviou ainda uma mensagem a Gaby Wood, a jornalista que conduziu a entrevista que o casal concedeu ao site da Vogue. «Foi exatamente como tinha imaginado. Íntimo, cheio de amor e com a nossa família no papel principal mais importante. Não consegui conter as lágrimas», confidenciou a modelo argentina.

Mas o dia do casamento não terminou na mansão de Cascais. Depois do enlace, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez seguiram para o Santuário de Fátima, onde receberam a bênção de um padre num momento isolado e numa pequena capela. A cerimónia religiosa privada decorreu na Capela de Nossa Senhora das Dores.

«Costumo evitar lugares com muita gente», afirmou Cristiano Ronaldo. «Caso contrário, a multidão tornaria isto impossível», completou.

Para Georgina Rodríguez, a passagem por Fátima ficou marcada por um sentimento difícil de descrever. «Senti uma paz e uma energia muito difíceis de descrever. Não precisava de mais nada: o meu marido, os meus filhos, o nosso lar, a nossa fé e o nosso amor», rematou.