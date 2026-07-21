Costuma fechar a porta à chave antes de dormir? Há um motivo forte para repensar este hábito

É um gesto quase automático antes de deitar, mas este hábito pode transformar-se num obstáculo sério precisamente quando alguém em casa mais precisa de ajuda. Entenda a razão técnica por trás do alerta e o que os especialistas recomendam fazer em alternativa.

Fechar a porta à chave e deixá-la inserida do lado de dentro é, para muita gente, parte da rotina antes de dormir. Parece reforçar a sensação de segurança e, à primeira vista, é um hábito inofensivo. Mas há um pormenor que raramente se pondera: o que acontece se, durante a noite, alguém dentro de casa precisar de socorro urgente e ninguém conseguir entrar a tempo.

Qual é o problema real deste hábito?

Ao contrário do que se poderia pensar, o alerta não tem que ver com assaltos. Tem que ver com emergências médicas, quedas, mal-estares súbitos ou incêndios, situações em que familiares, vizinhos ou equipas de socorro precisam de aceder rapidamente ao interior da casa.

Segundo explica a Associação Portuguesa de Segurança, a recomendação é optar por fechaduras modernas que combinem resistência a intrusões com a possibilidade de acesso rápido em caso de emergência. O risco de bloqueio afeta sobretudo pessoas idosas que vivem sozinhas, precisamente o grupo mais exposto a este tipo de emergências domésticas.

O que explica o bloqueio da fechadura?

A explicação está no funcionamento do próprio mecanismo. Na maioria dos cilindros de perfil europeu, os mais comuns em Portugal, uma chave inserida do lado de dentro impede que outra chave rode a partir de fora, mesmo que essa segunda pessoa tenha uma cópia.

Este tipo de cilindro não permite a chamada abertura simultânea, ao contrário de modelos com sistemas antipânico, ainda pouco generalizados nas habitações portuguesas.

Há ainda outro efeito, menos falado: manter a chave rodada de forma constante contribui para o desgaste dos pinos e molas internas do cilindro, o que compromete a fiabilidade da fechadura ao longo do tempo.

Deixar a chave lá dentro protege mesmo contra assaltos?

Não tanto quanto se costuma acreditar. Com as ferramentas certas, um intruso com experiência consegue forçar a fechadura mesmo com a chave inserida do lado de dentro. A sensação de segurança extra é, na prática, mais um mito do que uma proteção real.

Que alternativas existem?

Os especialistas apontam algumas soluções simples para não abdicar da segurança nem do acesso rápido em emergência:

Retirar a chave da fechadura depois de trancar a porta e guardá-la num local fixo, junto à entrada, mas fora do alcance visual de janelas.

Optar por cilindros com puxador giratório do lado interior, que permitem trancar sem inserir a chave.

Considerar fechaduras com sistema antipânico, que se abrem rapidamente por dentro em caso de emergência.

Manter as portas interiores fechadas (sem chave) durante a noite, uma medida que ajuda a conter um eventual incêndio numa única divisão.

Pequenos ajustes na rotina noturna, como o de tirar a chave da fechadura antes de dormir, podem fazer a diferença entre uma ajuda que chega a tempo e uma porta que, precisamente quando mais é preciso, não cede.