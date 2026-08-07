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Consegue dobrar a língua em U? A ciência explica o que este gesto revela sobre o cérebro

Durante décadas, este gesto foi apontado como uma herança genética direta dos pais. Estudos mais recentes desafiam essa ideia e sugerem que a capacidade está ligada a processos de coordenação motora, aprendizagem e plasticidade cerebral.
Redação
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Parece apenas uma curiosidade de infância, mas a capacidade de dobrar a língua em forma de U tem despertado o interesse de especialistas em psicologia e neuropsicologia. Segundo esta linha de investigação, o gesto pode revelar mais sobre a forma como o cérebro organiza o pensamento e o controlo motor do que a simples predisposição genética alguma vez sugeriu.

O que este movimento exige realmente ao cérebro

Ainda que pareça simples, dobrar a língua em U envolve um nível de controlo neuromuscular preciso. Para o conseguir, o cérebro precisa de coordenar de forma deliberada os músculos da língua, ativando regiões associadas ao planeamento motor e à atenção concentrada. É esta ligação direta entre o córtex cerebral e a motricidade fina que serve de ponto de partida para a discussão científica sobre o que este gesto pode, ou não, revelar.

Que características surgem associadas a esta capacidade

A observação comportamental identificou alguns padrões que tendem a repetir-se com maior frequência em pessoas capazes de realizar este movimento. Entre os traços mais referidos por quem estuda o tema estão:

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  • Pensamento criativo e abertura a soluções pouco convencionais

  • Capacidade analítica e tendência para refletir antes de agir

  • Perseverança perante tarefas que exigem tentativa e erro

  • Facilidade de adaptação na aquisição de novas competências físicas e mentais

  • Maior extroversão e autoconfiança em contextos sociais

Estas associações descrevem tendências observadas em grupos, não regras aplicáveis a cada indivíduo. A psicologia do comportamento trabalha com padrões populacionais, e as características de cada pessoa variam consoante uma multiplicidade de fatores.

Existe ligação com o desenvolvimento cognitivo

Há quem defenda, na área da neuropsicologia, que tarefas que exigem coordenação precisa entre intenção e movimento fino tendem a indicar vias neuronais bem desenvolvidas. O argumento é que o mesmo sistema nervoso responsável por executar este gesto com exatidão sustenta também processos como a resolução de problemas complexos e o pensamento analítico. Não se trata de uma relação de causa efeito direta, mas de uma sobreposição entre diferentes redes cerebrais.

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Genética ou aprendizagem, o que determina esta capacidade

Durante décadas, dobrar a língua foi tratado como exemplo clássico de traço genético herdado, ao ponto de continuar a ser usado em muitas aulas de biologia para ilustrar princípios básicos de hereditariedade. Só que a investigação mais recente questiona essa visão. Um trabalho da Universidade de Delaware sobre os chamados mitos da genética humana mostra que gémeos idênticos, que partilham o mesmo código genético, nem sempre partilham esta capacidade, o que indica que fatores não genéticos também estão em jogo.

A plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do sistema nervoso central para criar e reforçar novas ligações, parece desempenhar um papel importante neste processo. Quem consegue realizar o movimento foi, muitas vezes, exposto a observar outras pessoas a fazê-lo durante a infância e insistiu até conseguir. Este padrão de aprendizagem por imitação e persistência é, em si mesmo, um indicador comportamental relevante.

O que esta capacidade não permite concluir

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Os próprios especialistas que estudam o tema fazem uma ressalva importante. Dobrar a língua em U não deve ser usado como critério isolado para avaliar inteligência ou traçar perfis psicológicos. A personalidade resulta de fatores sociais, educativos, biológicos e ambientais que nenhum gesto isolado consegue captar. O movimento representa apenas uma manifestação pontual de coordenação motora e comportamento, não um diagnóstico.

Fica, ainda assim, uma curiosidade que ajuda a perceber melhor como o corpo e a mente comunicam entre si. Para além do simples truque social, o debate em torno deste gesto abre uma janela sobre a plasticidade cerebral, a aprendizagem motora e os limites daquilo que a genética, por si só, consegue determinar.

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