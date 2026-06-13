segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cláudio Ramos: “É um programa para toda a família”

‘Linha D’ouro’, o novo programa da TVI, vai estrear no sábado à noite. À VERSA, o apresentador, Cláudio Ramos, partilhou a forma como recebeu o convite, quais os maiores desafios e as expectativas para este novo formato. 
Sara Porto
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cláudio Ramos: “É um programa para toda a família”
Bruno Gonçalves

Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

Como recebeu o convite para este novo desafio? É um formato bastante diferente daquilo a que está habituado…

Recebi com surpresa e muito entusiasmo. Exatamente por não ser o meu registo é que me surpreendeu e me tira da minha zona de conforto. Um profissional de comunicação não é apenas uma coisa, pode ser várias mantendo a sua essência, mas dando ao público aquilo que ele merece em cada projeto. E o público merece sempre o melhor... O apresentador tem a obrigação de descobrir e moldar-se a formatos novos. 

Como é que se preparou para ele? 

Estudando bem o formato! Basicamente foi isso... Não tenho nenhuma referência porque somos o país onde o programa estreia. Nunca foi feito antes! Honestamente não tenho nenhuma referência em apresentadores de concursos, exatamente porque nunca imaginei fazer algum.

O programa mistura cultura geral, rapidez, estratégia e até resistência à pressão. De que forma? Pode explicar-nos detalhadamente no que consiste? 

Eu acho muito mais interessante que se veja! Na verdade é um programa de cultura geral, que tem muito divertimento, mas que depende muito da perspicácia e da sorte de quem concorre... O resto pode ser visto sábado à noite! 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O programa ainda não começou, mas já é conhecido pela garra mecânica. Qual o seu papel? 

É na verdade a Garra que vai liderar o resto, porque é ela quem decide que peça calha a cada concorrente. Depois, ele vai ter que as encaixar de forma a fazer uma torre que se aguente e chegue rapidamente à linha dourada e aí... Aí é surpresa!  

Na sua opinião, o que é que é mais desafiante neste formato? 

É o concorrente conseguir empilhar cuidadosamente as peças numa torre que o faça passar de ronda e depois vencer. 

O que é que acha que o programa vem acrescentar à programação da TVI? Fazia falta um formato como este?

Caro que fazia!  Um programa bonito para juntar toda a família... Vai ser muito divertido, proporcionando um serão animado, cheio de cor e alegria. Não tenho dúvida nenhuma que as famílias vão sentar-se connosco e passar um bom bocado. 

O Cláudio também descobre coisas novas sobre si a cada novo programa?

Descubro!Descubro que afinal tenho mais paciência do que imaginava e aprendo muito com os concorrentes, porque eu não sou um apresentador que acha que sabe tudo. Ninguém sabe!

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quais as expectativas para este novo desafio? 

O que eu queria que acontecesse é que as famílias se juntassem a mim no sábado à noite. Que gostassem do que estamos a preparar, porque o programa está muito animado, divertido e bonito. Foi tratado com o carinho dos detalhes que fazem muita diferença na altura de entregarmos um produto ao espetador que, como já vos disse, merece o melhor. 

Temas

Linha D’ouro
Cláudio Ramos
Programa Familiar
Concurso Cultura Geral
Programa de Entretenimento

Leia também

Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Falar sozinho é muitas vezes encarado como um comportamento estranho – o preconceito persegue-o há anos. Há até quem o associe a problemas psicológicos, quando, na verdade, além de ser mais comum do que pensa, pode ter um impacto mais profundo do que se considera.
Fala sozinho? A psicologia explica porque esse hábito pode ser um sinal de equilíbrio (e não de um problema)

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Há quem associe casas impecáveis a disciplina e casas em caos a preguiça. Psicólogos garantem que a verdadeira causa é outra, e pode estar relacionada com ansiedade ou stress.
Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Mais vistos

Destaques