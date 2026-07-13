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Cientistas pintaram riscas de zebra em vacas e o resultado foi surpreendente. Estudo mostra redução de 50% das moscas

Uma experiência conduzida por investigadores japoneses concluiu que as vacas pintadas com riscas brancas semelhantes às das zebras tiveram cerca de metade das moscas pousadas nos restantes animais. Os resultados reforçam uma das principais teorias sobre a evolução da pelagem das zebras e podem abrir caminho a novas estratégias para proteger o gado.
Redação
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Cientistas pintaram riscas de zebra em vacas e o resultado foi surpreendente. Estudo mostra redução de 50% das moscas
Estudo na revista japonesa Plos One

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As características riscas pretas e brancas das zebras podem ter uma função muito mais importante do que se pensava. Um estudo realizado por investigadores japoneses concluiu que pintar vacas pretas com riscas brancas semelhantes às das zebras reduziu em cerca de 50% o número de moscas que pousaram sobre os animais.

A investigação, publicada na revista científica PLOS ONE, sugere que o padrão visual das zebras pode funcionar como um mecanismo natural de defesa contra insetos que se alimentam de sangue, reforçando uma hipótese debatida há vários anos pela comunidade científica.

Para a experiência, os investigadores utilizaram seis vacas da raça Japanese Black, que passaram por diferentes condições experimentais, permitindo comparar o efeito da coloração na aproximação das moscas.

Como decorreu a experiência?

Os cientistas dividiram os testes em três grupos:

  • Vacas pintadas com riscas pretas e brancas semelhantes às das zebras.

  • Vacas com apenas riscas pretas, praticamente impercetíveis sobre o pelo escuro.

  • Vacas sem qualquer pintura, utilizadas como grupo de controlo.

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Ao longo do estudo foram contabilizadas as moscas que pousavam no corpo e nas patas dos animais, bem como os comportamentos normalmente utilizados para as afastar.

Menos moscas e menos incómodo

Os resultados mostraram que as vacas pintadas com riscas brancas receberam significativamente menos moscas do que os restantes grupos.

Além disso, os animais apresentaram uma diminuição dos comportamentos típicos de defesa contra estes insetos, entre os quais:

  • Abanar repetidamente a cabeça.

  • Movimentar as orelhas.

  • Agitar a cauda contra o corpo.

  • Contrair a pele para afastar as moscas.

  • Levantar as patas e bater os cascos no chão.

Segundo os investigadores, o facto de as riscas pretas não terem produzido o mesmo efeito indica que a diferença está sobretudo no contraste visual e não na tinta utilizada.

Porque funcionam as riscas?

Uma das hipóteses apontadas é que o padrão alternado entre preto e branco dificulta a perceção da velocidade e da distância por parte das moscas durante a aproximação, tornando mais difícil que consigam pousar sobre o animal.

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Esta explicação está em linha com outros trabalhos científicos que já tinham observado uma menor incidência de pousos de moscas em animais e superfícies com padrões de elevado contraste.

As zebras evoluíram por causa das moscas?

Embora os resultados reforcem esta teoria, os próprios autores sublinham que o estudo não prova, por si só, que as zebras desenvolveram as suas riscas exclusivamente para afastar as moscas.

Continuam igualmente em discussão outras explicações para esta característica, incluindo:

  • Regulação da temperatura corporal.

  • Reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie.

  • Confusão dos predadores.

Ainda assim, a investigação demonstra de forma prática que um padrão visual semelhante ao das zebras pode reduzir significativamente o contacto com as moscas.

Poderá esta técnica ser usada na pecuária?

As moscas provocam stress, perturbam a alimentação dos animais e podem transmitir doenças, afetando o bem-estar e a produtividade das explorações pecuárias.

Os investigadores admitem que esta descoberta poderá inspirar novas formas de proteger o gado com menor recurso a inseticidas. No entanto, alertam que pintar manualmente os animais não constitui uma solução prática, uma vez que a tinta desaparece com o crescimento do pelo ou com as lavagens.

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Antes de qualquer aplicação em larga escala, serão necessários novos estudos com um maior número de animais, em diferentes condições climáticas e recorrendo a materiais duradouros e seguros para utilização na pele do gado.

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