Cascas de laranja na sanita uma vez por semana no verão: para que serve e o que ninguém lhe conta sobre o truque

Promete perfumar a casa em minutos e sem químicos, mas há um passo que pode sair caro se for ignorado. Perceba o que este truque caseiro realmente faz e o que é apenas mito.

Parece uma brincadeira, mas as cascas de laranja têm muito mais utilidades do que as culinárias. Com o calor do verão a intensificar os cheiros das canalizações, o truque de colocar cascas de laranja na sanita tem vindo a ganhar popularidade nas redes sociais como forma de perfumar a casa de forma natural.

O método insere-se na categoria dos truques caseiros de higiene doméstica e tem como único objetivo perfumar o ambiente. Bastam algumas cascas de laranja colocadas dentro da sanita, deixadas a atuar entre 20 a 30 minutos para libertarem o óleo essencial. Importa esclarecer desde já que este truque não tem qualquer propriedade desinfetante.

Que benefícios tem usar cascas de laranja?

As cascas de laranja libertam um perfume cítrico livre de químicos sintéticos, graças ao limoneno presente na parte externa da casca. Segundo um estudo publicado na base de dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI), dos institutos de saúde dos EUA, o D-limoneno é o composto maioritário dos óleos essenciais extraídos da casca de citrinos como a laranja, sendo o principal responsável pelo aroma característico da fruta. O calor típico do verão intensifica os odores que sobem pelas canalizações, e é precisamente esse óleo essencial que ajuda a disfarçá-los.

Entre as vantagens mais apontadas a este truque estão:

Perfuma o ambiente sem recurso a aerossóis ou produtos químicos

Aproveita um resíduo de cozinha antes de seguir para a compostagem

Tem custo praticamente nulo, o que o torna uma opção interessante para quem procura poupar em produtos de limpeza para a casa de banho

Como colocar as cascas corretamente

Este truque exige alguns cuidados para não danificar as canalizações e evitar ter de chamar um canalizador, com os custos que isso implica no orçamento doméstico.

Cortar as cascas em pedaços: facilita a libertação dos óleos essenciais

Deixar atuar: coloque os pedaços a flutuar na água da sanita durante cerca de 30 minutos

Retirar as cascas: use luvas ou uma pinça para as retirar

Descartar corretamente: depois de libertarem o óleo, as cascas devem seguir para o lixo orgânico, nunca pelo cano.

É fundamental não puxar o autoclismo enquanto as cascas estiverem na água.

Os mitos por trás do truque

Há duas ideias associadas a este truque que os especialistas têm vindo a desmentir.

A casca de laranja não desinfeta, não elimina bactérias nem vírus, e também não remove o calcário da loiça sanitária. Os produtos de limpeza habituais continuam a ser necessários para essa função.

Também não é verdade que as cascas desentopem canalizações. Pelo contrário: como explica a DECO PROTESTE, muitas soluções caseiras usadas para desentupir canos são, na verdade, mitos sem eficácia comprovada. A textura firme da casca de laranja não se dissolve na água e pode mesmo contribuir até para entupir os canos.