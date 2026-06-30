Casamento real português: quem é a noiva do filho mais novo dos Duques de Bragança?

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A Casa Real portuguesa utilizou as suas redes sociais para fazer um dos anúncios mais importantes: o filho mais novo de D. Duarte Pio e Isabel de Herédia, o Infante Dinis de Bragança, Duque do Porto, está noivo da condessa austríaca Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein.
O anúncio foi feito nas redes sociais da Casa Real, onde se revela que os dois ficaram noivos "em Lisboa, este mês". "O Infante D. Dinis informou Suas Altezas Reais os Duques de Bragança e outros membros próximos da sua família", escrevem, apontando que serão revelados mais pormenores oportunamente.
Quem é Anna Schaffgotsch?
Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, nascida em Viena, Áustria, é também Baronesa de Trachenberg. Nasceu no dia 17 de fevereiro de 2002, filha de Marie e Maximilian, condes Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein, Barões de Trachenberg, que têm mais três filhos.
A condessa é licenciada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade de Economia e Gestão de Viena (WU), mas está agora a especializar-se na área da educação. Os seus planos são seguir os estudos na University College London, em Inglaterra, focado em Educação Comparativa.
A sua experiência profissional passa por funções admnistrativas enquanto Office Assistant e Personal Assistant no Viennese Children's Theatre, um projeto cultural e educativo sediado em Viena, Áustria, fundado originalmente em 1994. Este é reconhecido por ser a única companhia teatral vienense onde o elenco é composto exclusivamente por crianças e jovens.
Ainda relacionado com crianças e jovens, Anna Schaffgotsch acumula experiência em campos de férias, cuidados privados e trabalho voluntário com pessoas com deficiência na Roménia.
Atualmente, está em Lisboa, a realizar um estágio num programa educativo na ONG Lisbon Project Association, uma associação sem fins lucrativos que tem como missão integrar e capacitar migrantes e refugiados na capital portuguesa.
Dinis de Bragança: o filho mais novo da realeza portuguesa
O infante Dinis de Bragança é o mais novo dos três filhos dos Duques de Bragança: Afonso de Bragança é o mais velho, com 30 anos, seguido de Maria Francisca de Bragança, com 29 anos, e Dinis de Bragança, atualmente com 26 anos.
O infante Estuda Ciência Política e Relações Internacionais, com foco nos Estudos Europeus e Negócios Estrangeiros.
Já esteve em universidades portuguesas, como a Universidade Católica Portuguesa, mas também em universidades internacionais, como a Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica.