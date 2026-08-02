Cada vez mais pessoas colocam bolas de papel de alumínio na máquina de lavar antes de cada lavagem: eis o motivo

Um truque caseiro simples e económico tem vindo a espalhar-se entre quem procura reduzir um dos problemas mais comuns depois de lavar roupa. Percebe se a ideia faz mesmo sentido.

Cada vez mais pessoas garantem ter encontrado uma forma simples de evitar um dos incómodos mais frequentes depois da máquina de lavar terminar o ciclo: a roupa a colar se, a acumular pelos e cotão, ou a dar pequenos choques ao toque. A solução, dizem, está em algo que praticamente todas as casas têm à mão, papel de alumínio.

O procedimento não podia ser mais simples. Formam se duas ou três bolas compactas de papel de alumínio e introduzem se no tambor da máquina junto com a roupa, seguindo se depois a lavagem normal, com o detergente e o programa habituais.

Qual o motivo por trás deste truque

A explicação mais partilhada tem a ver com a eletricidade estática que se forma durante a lavagem, sobretudo em tecidos sintéticos como o poliéster ou o nylon. O atrito entre as peças gera cargas elétricas que fazem com que a roupa:

Fique agarrada entre si.

Atraia pó, pelos e cotão com mais facilidade.

Produza pequenos choques quando é manuseada.

Por ser um material condutor, o alumínio ajudaria a equilibrar essas cargas elétricas acumuladas entre as peças de roupa, reduzindo o efeito de aderência.

É importante referir que não existem, até ao momento, estudos científicos que comprovem de forma definitiva a eficácia deste método. O princípio físico em que assenta é real e plausível, mas os resultados relatados baseiam se sobretudo na experiência de quem já o testou em casa.

O que influencia a eletricidade estática na roupa

Vários fatores contribuem para que este fenómeno seja mais ou menos intenso:

O tipo de tecido, sobretudo se contiver fibras sintéticas.

O nível de humidade do ambiente.

O tempo que a roupa passa na máquina de secar.

A temperatura utilizada na lavagem.

A mistura de diferentes tipos de tecido na mesma carga.

Outros cuidados que ajudam a evitar o problema

Além deste truque, há hábitos simples que também fazem diferença:

Evitar misturar demasiadas peças sintéticas na mesma lavagem.

Não sobrecarregar a máquina.

Escolher o programa adequado ao tipo de tecido.

Evitar secagens demasiado prolongadas.

Em muitos casos, estes cuidados têm um impacto igual ou superior ao de qualquer truque caseiro.