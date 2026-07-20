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Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo

A repórter norte-americana Rachel Menitoff foi surpreendida por um inseto enquanto fazia uma emissão em direto para a televisão. A forma como lidou com a situação está a impressionar milhares de pessoas.
Redação
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Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo
Frame Instagram Rachel Menitoff

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Uma jornalista norte-americana protagonizou um momento insólito durante uma emissão em direto que rapidamente conquistou as redes sociais. Rachel Menitoff, repórter do canal KTLA 5, foi surpreendida por uma barata que lhe subiu pelo pescoço enquanto fazia uma intervenção para o programa Morning News.

As imagens mostram o inseto a deslocar-se pelo corpo da jornalista, passando pelo pescoço e aproximando-se do cabelo, sem que Rachel Menitoff interrompesse o direto ou perdesse a compostura.

Jornalista manteve a calma durante o direto

Apesar do susto, a repórter continuou a falar normalmente enquanto a barata permanecia sobre o seu corpo.

Momentos depois, o inseto voou em direção ao microfone e acabou por desaparecer, permitindo que a emissão prosseguisse sem mais incidentes.

O episódio foi partilhado pela própria jornalista nas redes sociais, onde reagiu com humor.

"A tentar roubar-me o protagonismo", escreveu Rachel Menitoff na publicação que acompanha o vídeo.

Internautas elogiam sangue-frio da repórter

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As imagens rapidamente se tornaram virais e multiplicaram-se os comentários a elogiar a serenidade da jornalista.

"Meu Deus. Eu teria gritado. Não sei como conseguiste manter essa calma", escreveu uma seguidora.

Outro utilizador comentou: "Ela merece uma promoção e um aumento. Isto é incrível. A minha alma teria saído do corpo."

Também houve quem brincasse com a situação: "Hollywood devia contratá-la já. Comportamento e sangue-frio nota 10."

O vídeo continua a somar visualizações e reações, tornando Rachel Menitoff protagonista de um dos momentos televisivos mais inesperados dos últimos dias.

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