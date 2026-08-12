quarta-feira, 12 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Astrónomos podem ter descoberto um novo tipo de corpo celeste no Universo primitivo

Um ponto vermelho extremamente brilhante captado pelo telescópio James Webb pode esconder um objeto nunca antes observado. Os astrónomos acreditam estar perante uma combinação entre uma estrela e um buraco negro, com uma dimensão comparável à do Sistema Solar.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Astrónomos podem ter descoberto um novo tipo de corpo celeste no Universo primitivo

Vai ver o eclipse? Há cinco coisas que provavelmente já lhe disseram sobre o fenómeno e não são verdade

Astrónomos descrevem num estudo hoje publicado o que aparenta ser um novo corpo celeste, uma combinação de estrela e buraco negro detetada no Universo primitivo a partir de um ponto vermelho extremamente brilhante captado pelo telescópio espacial James Webb.

O novo objeto, a que astrónomos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), nos Estados Unidos, deram o nome de "estrela de buraco negro", assemelha-se a uma enorme estrela, do tamanho de todo o Sistema Solar, mas emite quase a mesma energia que a gerada por um buraco negro, corpo denso e escuro de onde nada escapa, nem mesmo a luz.

"Pensamos que existe um buraco negro central que é cem mil vezes mais massivo do que o Sol e que à volta deste buraco negro haverá uma extensa nuvem de gás que parece uma estrela do tamanho do Sistema Solar. É enorme", afirmou, citado em comunicado do MIT, o coordenador do estudo, Rohan Naidu.

O estudo, publicado na revista científica Nature, baseia-se em imagens obtidas a partir de observações feitas com o telescópio espacial James Webb, o maior e mais potente em órbita, e em simulações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A equipa de astrónomos do MIT e de outras instituições deu pelo ponto muito vermelho e brilhante ao procurar as galáxias mais distantes e primitivas, quando o Universo tinha poucas centenas de milhões de anos (a idade estimada do Universo é cerca de 13,8 mil milhões de anos).

Algo que intrigou os cientistas foi que a luz do ponto vermelho era extremamente brilhante exceto abaixo de determinados comprimentos de onda, onde a luz desaparecia completamente.

Por outro lado, a luz continha apenas a assinatura de hélio e hidrogénio, gases comuns em estrelas.

Contudo, ao contrário das estrelas, que obtêm, por fusão nuclear, o hélio a partir de hidrogénio e posteriormente outros gases a partir de hélio, o novo objeto transmite 100 mil milhões de vezes mais energia do que qualquer estrela conhecida consegue produzir por fusão nuclear.

Surpreendentemente, segundo a equipa que conduziu o estudo, esta "estrela de buraco negro" ofusca completamente a sua galáxia hospedeira.

Os cientistas suspeitam que este possível novo astro possa estar na origem de muitos outros pequenos pontos vermelhos que aparecem nas imagens do telescópio James Webb, apesar de menos brilhantes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Universo primitivo
Estrela de buraco negro
Telescópio James Webb
MIT

Leia também

Astrónomos podem ter descoberto um novo tipo de corpo celeste no Universo primitivo

Um ponto vermelho extremamente brilhante captado pelo telescópio James Webb pode esconder um objeto nunca antes observado. Os astrónomos acreditam estar perante uma combinação entre uma estrela e um buraco negro, com uma dimensão comparável à do Sistema Solar.
Astrónomos podem ter descoberto um novo tipo de corpo celeste no Universo primitivo

Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Nova etiqueta “AI Persona” pretende ajudar os utilizadores a perceber quando estão perante uma identidade artística criada por inteligência artificial. Música destes perfis ficará, por defeito, fora das recomendações personalizadas.
Spotify quer acabar com dúvidas sobre artistas criados por IA e lança nova etiqueta

Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Em agosto, o ar condicionado torna-se um dos maiores aliados para enfrentar as temperaturas elevadas. Mas, se sente que o aparelho demora cada vez mais tempo a arrefecer a casa, pode não ser uma questão de potência ou de avaria: um filtro sujo pode estar a dificultar a circulação do ar e a reduzir a eficácia do equipamento.
Está calor, liga o ar condicionado e a casa demora a arrefecer? Este pode ser o problema (e pode resolvê-lo sozinho)

Mais vistos

Destaques