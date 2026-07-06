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Após anúncio do noivado, noiva de D. Dinis de Bragança faz estreia pública em Portugal

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra.
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Poucos dias depois de a Casa Real Portuguesa anunciar oficialmente o noivado com o Infante D. Dinis de Bragança, a condessa austríaca Anna Schaffgotsch von und zu Kynast und Greiffenstein fez a sua primeira aparição pública em Portugal.

A jovem aristocrata marcou presença ao lado da princesa brasileira D. Maria Gabriela de Orléans e Bragança, durante uma visita oficial à Universidade de Coimbra, por ocasião das Festas da Rainha Santa Isabel, um momento visto como simbólico, devido à sua aproximação à realidade portuguesa.

Foram recebidas pelo vice-reitor para as Relações Externas e Alumni da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva, e por Ibsen Noronha, professor da Faculdade de Direito, na Sala do Senado da Reitoria.

Primeiros passos em Portugal

Embora já se encontre a viver em Lisboa há vários meses, esta foi a primeira vez que Anna Schaffgotsch surgiu publicamente em Portugal desde que o compromisso com D. Dinis foi tornado oficial.

Um noivado anunciado pela Casa Real

O noivado foi confirmado no final de junho através de um comunicado divulgado pela Casa Real Portuguesa. Na nota, D. Duarte Pio e Isabel de Herédia revelaram que o pedido de casamento aconteceu em Lisboa e manifestaram a alegria da família com a união, acrescentando que os detalhes da cerimónia serão divulgados oportunamente.

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