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Aos 43 anos, Anne Hathaway prepara-se para ser mãe pela terceira vez

A revelação foi feita nas redes sociais da atriz e surpreendeu os fãs.
Redação
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Aos 43 anos, Anne Hathaway prepara-se para ser mãe pela terceira vez
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Anne Hathaway prepara-se para viver uma nova fase da vida pessoal... pela terceira vez. A atriz norte-americana anunciou que está grávida, aos 43 anos, partilhando a novidade através das redes sociais.

A revelação aconteceu numa publicação onde Hathaway surge a mostrar a barriguinha e escreve a frase “Baby, I’m yours”, em português "Bebé, sou tua", acompanhada por uma referência musical à canção de Barbara Lewis. O momento rapidamente chamou a atenção dos seguidores da atriz, que encheram a publicação de mensagens carinhosas.

Este será o terceiro filho da atriz com Adam Shulman, com quem está casada desde 2012. O casal já tem dois filhos: Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6.

Uma nova etapa depois de anos de exposição pública

Apesar de ser uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood, Anne Hathaway sempre tentou manter a vida familiar longe dos holofotes. Ao longo dos anos, falou pouco sobre os filhos e optou por proteger a privacidade da família.

A maternidade tornou-se, contudo, um tema sobre o qual a atriz decidiu falar em algumas ocasiões. Em 2019, ao anunciar a gravidez de Jack, revelou que tinha passado por dificuldades relacionadas com uma gravidez anterior, deixando uma mensagem de apoio a mulheres que enfrentam experiências semelhantes.

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"Para todos os que estão a passar pelo inferno da infertilidade e da conceção, saibam que não foi fácil para mim engravidar. Enviando-vos muito amor.", escreveu nas redes sociais, citada pela NBC News.

A atriz terá sofrido um aborto espontâneo em 2024.

Uma carreira que continua em alta

A gravidez surge numa altura em que Hathaway continua com uma carreira agitada no cinema. A atriz, vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel em “Os Miseráveis”, mantém presença regular em grandes produções de Hollywood.

Tornou-se conhecida por filmes como “O Diário da Princesa”, “O Diabo Veste Prada”, “O Cavaleiro das Trevas Renasce” e “Interstellar”.

Está ainda escalada para os filmes de grande impacto "A Odisseia", que estreia a 16 de julho, e "O Fim da Rua Oak", com estreia marcada para 13 de agosto.

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