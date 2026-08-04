Anacoreta Correia: "Quanto mais viajo mais gosto de Portugal"

Na Praia das Conchas, em S. Tomé, chamavam-lhe ‘Zaminamina’, porque passava a vida a pedir para cantarem a música que estava na moda e de que Shakira viria a tornar mundialmente conhecida ao fazer um remake para o Mundial da África do Sul. Veja as imagens do Álbum de Férias Grandes de Anacoreta Correia.

Qual é o seu maior vício em férias?

Procastrinar.

E qual é o seu maior medo?

Procastrinar.-

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Procastrinar.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

Foi a viagem que eu fiz com a minha mulher, logo a seguir casarmos. Um mês na Indonésia. 5 dias pré-reservados e o resto improvisado. Viajamos por 4 ilhas: Bali, Java, Sulawesi (ou Celebes) e Bunaken. Foi excecional e irrepetível. Nunca voltámos ao sudoeste asiático, nem nunca mais fizemos férias tão fora de tudo. Mas a minha mulher continua a ser a da minha vida.

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Para a ilha do Príncipe, onde me sinto profundamente amado. Ali tudo é amor, uma beleza sem comparação, um povo de eleição e agora já com alojamentos que cuidam da Ilha como quem cuida de nós.

Qual foi a pior experiência que teve?

A pior experiência foi por culpa minha. Quando ia a entrar no avião para Cabo Verde, dei-me conta que tinha deixado o passaporte de uma das minhas filhas em casa. A minha mulher ficou em terra com a minha filha. Eu na altura estava a trabalhar na Câmara e tinha pouco dinheiro e pouco tempo de férias. A ideia de ter de comprar mais duas viagens e perder dias de férias com todos, fez-me chorar. Mas tudo se resolveu com a ajuda generosa do meu irmão Miguel.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

Na minha juventude, vivi muitos. E posso dizer que nenhum durou para além do que foram.

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Diria que não só, mas também. Férias casam bem com alguns excessos.

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Quem tem 4 filhos não pode viver sem algum método. Mas no verão o método está em mínimos de sobrevivência.

Tem mau acordar?

Não.

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Gastar todo o dinheiro que tinha. Aconteceu na lua-de-mel e não me arrependi.

Que local do mundo escolheria para viver?

Seguramente Portugal. Entre o Minho, o Porto e Lisboa. A decisão não é fácil, mas tem tombado para cá, para Lisboa.

Já se sentiu envergonhado por ser português?

Em férias, tenho mais a experiência contrária. Quanto mais viajo, mais gosto de Portugal. E também é bom sentir que somos um povo amado. No oriente sente-se um grande carinho pelos portugueses. E em determinados países que falam português, também nos sentimos de lá. Pelo menos é o que se passa comigo em S. Tomé ou em Cabo Verde, por exemplo.

Qual a praia da sua vida?

A praia das Conchas em S. Tomé. Mais pelas recordações dos miúdos das aldeias piscatórias com quem brincávamos quando lá passávamos dias inteiros. Eles chamavam-me ‘Zaminamina’ porque eu lhes pedia para cantar uma música que estava na moda lá no final dos anos 80. Mais tarde, no Mundial de futebol da África do Sul, a Shakira fez um remake dessa música que a tornou mundialmente conhecida.

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

De quem tivesse uma coluna de som com música alta.

Vai seguir as suas sérias da Netflix e da HBO?

Não.

Que livro vai levar para ler nas férias?

O Louco de Deus no fim do mundo, do Javier Cercas.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Não somos bons a jogar jogos de família. Mas este ano vamos tentar. Andamos a discutir isso: que jogos levar, para além das cartas.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Ameijoas quando não chego aos carabineiros. E percebes. E ostras. Hmm.

Qual é a melhor bola de Berlim?

A da Bijou de Ponte de Lima

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Depende muito da cidade. Com os meus filhos já visitei Paris e Londres, no Verão. Fizemos de tudo, visitámos museus, Igrejas e parques de diversão. Ainda hoje são lembradas como umas das melhores que fizemos. Os filhos adoram estar com os pais e nós com os filhos. As férias de cidade obrigam-nos a fazer todos os programas juntos.

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?

Sem dúvida, Cristiano Ronaldo. Pelé e Eusébio são lendas. Maradona e Figo vi-os na minha infância e permanecem gigantes. Em suma, concordo com o que se dizia a propósito do Messi. Há muitos jogadores que são os melhores do mundo. Mas Ronaldo é do outro mundo!