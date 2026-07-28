Álvaro Beleza: “Sou um tipo com sorte, não me lembro de más férias”

Médico, professor e diretor do Serviço de Sangue da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, não prescinde da intervenção política (é do PS) e cívica (é o atual presidente da SEDES).

Qual é o seu maior vício em férias?

Meus vícios não fazem férias…

E qual é o seu maior medo?

Não gosto de voar…

Qual a tradição em férias de que nunca prescinde?

Novo sancti petri, praia de La Barrosa, Cádiz… com família e amigos de infância.

Qual foi a viagem da sua vida? Com quem?

A primeira ida de carro ao sul de França, um mês no verão, com o meu grande amigo Turibio de Matos em 1978…

Se tivesse possibilidades financeiras, para onde levaria a família e os amigos mais próximos para passarem umas férias juntos?

Adoro Cádiz e sou fiel aos meus locais preferidos.. Saint Tropez é a minha vila preferida, exceto em agosto…

Qual foi a pior experiência que teve?

Sou um tipo com sorte, não me lembro de más férias.

O que acha dos amores de verão? Viveu algum?

O melhor foi o primeiro, em Cascais, nos idos de 1974!

Férias ‘casam’ bem com alguns excessos alcoólicos?

Não bebo álcool.

Usa relógio durante as férias? Preocupa-se com os horários?

Sou pontual mas procuro seguir conselho de um monje budista que recebi em 1975… Em NY… Quando estiveres cansado descansa, quando tiveres sono dorme e quando estiveres com fome come. Lição de vida. Não fazer nada por horário mas deixar o corpo comandar... equilíbrio.

Tem mau acordar?

A primeira hora é difícil, verdade…

Qual a maior loucura que cometeu em férias?

Ir de férias nos idos 70 e 80 de carro pela Europa sem marcar nada... e adorava. Waze e Booking já não tem graça!

Que local do mundo escolheria para viver?

Adoro São Pedro do Estoril, onde vivo… Portugal é um porto de abrigo único. Adoro o Rio / Ipanema e Saint Tropez !

Já se sentiu envergonhado por ser português?

Nunca.

Qual a praia da sua vida?

La Barrosa... Cádiz…

De quem fugiria se colocasse o chapéu de sol ao seu lado?

Nao sou de fugir…

Vai seguir as suas séries da Netflix e da HBO?

Nao vejo nenhuma…

Que livro vai levar para ler nas férias?

Levo dois livros: a Constituição portuguesa e a americana.

Que jogos leva para férias para jogar com a família e amigos?

Gosto de ténis de praia.

Qual o marisco que mais lhe agrada nesta época?

Nao gosto de marisco, eh eh!

Qual é a melhor bola de Berlim?

As do café no meu Hospital de Santa Maria, são óptimas, mas tenho saudades da Praia da Ericeira anos 60...

Se estiver numa cidade, em férias, como ocupa o seu tempo?

Visitar museus, livrarias, andar pelas ruas.

Qual foi o melhor jogador do mundo da história do futebol?

Pelé , Maradona , Messi e CR7 são para mim os 4 maiores e é um orgulho ter um português entre eles!