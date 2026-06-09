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A razão pela qual a roupa não sai tão limpa quanto devia pode estar na gaveta da máquina de lavar

Há uma pequena peça no interior da gaveta do detergente que quase ninguém conhece. Usá-la mal pode explicar as manchas que persistem depois da lavagem e, a longo prazo, danificar a própria máquina.
Redação
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A razão pela qual a roupa não sai tão limpa quanto devia pode estar na gaveta da máquina de lavar

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A máquina de lavar roupa é um dos eletrodomésticos mais usados em qualquer casa, mas isso não significa que esteja a ser utilizada da forma correta. Um dos detalhes mais ignorados é uma pequena lingueta que se encontra no interior da gaveta do detergente, aquele compartimento que se puxa para fora antes de cada lavagem. Apesar de discreta, esta peça tem uma função precisa e a sua má utilização pode comprometer o resultado da lavagem ou até danificar a máquina com o tempo.

Para que serve esta peça

A lingueta fica localizada no canal destinado ao detergente e é responsável por regular a forma como o produto é dispensado ao longo do ciclo de lavagem. Sem ela a funcionar corretamente, o detergente pode ficar retido na gaveta ou ser libertado demasiado depressa, sem chegar às fibras da roupa da forma adequada. O resultado é o que muitos já conhecem sem saber explicar: manchas que persistem depois da lavagem, mesmo com detergente suficiente.

A posição certa depende do detergente que usa

A lingueta não tem uma posição fixa. Deve ser ajustada consoante o tipo de produto utilizado:

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  • Detergente líquido: a lingueta deve ficar na posição baixa, retendo o líquido no canal para que seja dispensado de forma gradual ao longo da lavagem.

  • Detergente em pó: a lingueta deve ficar na posição alta, permitindo que o pó caia pelo canal por ação da gravidade, sem obstruções.

Usar a posição errada não é apenas ineficaz: forçar a passagem do detergente de forma incorreta pode danificar os mecanismos internos do eletrodoméstico ao longo do tempo, para além de desperdiçar produto em cada lavagem.

E o compartimento do amaciador?

O espaço reservado ao amaciador não tem esta lingueta, uma vez que os amaciadores são sempre líquidos e o sistema de dispensa não necessita de ajuste. Quem quiser os efeitos do amaciador sem o risco de deteriorar os tecidos com o uso prolongado pode substituí-lo por vinagre de limpeza, igualmente eficaz a amaciar as fibras e a eliminar odores, sem causar danos.

Temas

Gaveta do Detergente
Lingueta Máquina Lavar
Problemas Lavagem Roupa
Erro na Lavagem
Máquina Lavar Roupa

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