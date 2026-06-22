“A minha pequena grande estrela”. Filha de Cristiano Ronaldo surpreende a cantar em vídeo

Alana Martina, de apenas 8 anos, encantou os seguidores da mãe depois de aparecer num vídeo a mostrar o seu talento musical. A publicação de Georgina Rodríguez rapidamente recebeu elogios de fãs, que ficaram surpreendidos com a voz da menina.

Georgina Rodríguez voltou a partilhar um momento familiar nas redes sociais, desta vez protagonizado pela filha Alana Martina. A companheira de Cristiano Ronaldo publicou um vídeo no Instagram em que a criança surge a cantar, uma atuação que acabou por chamar a atenção de milhares de seguidores.

“A minha pequena grande estrela”, escreveu Georgina Rodríguez na legenda da publicação, acompanhando o vídeo da filha com uma mensagem de carinho. O momento foi partilhado na conta oficial da modelo e empresária no Instagram.

Na caixa de comentários, foram várias as reações de seguidores que elogiaram a prestação de Alana, destacando a voz e a naturalidade da menina, que tem apenas 8 anos.

Alana Martina nasceu em novembro de 2017 e é a primeira filha em comum de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. A menina cresceu longe dos palcos mediáticos, apesar da enorme exposição pública da família, mas é frequentemente protagonista de momentos partilhados pelos pais nas redes sociais.

Além de Alana, Cristiano Ronaldo é pai de Cristiano Ronaldo Jr., dos gémeos Eva e Mateo e de Bella Esmeralda, a filha mais nova do casal. O futebolista português e Georgina Rodríguez costumam partilhar alguns momentos familiares, mostrando o dia a dia com os filhos.

O vídeo de Alana a cantar tornou-se rapidamente um dos mais comentados entre os seguidores de Georgina, que ficaram rendidos ao talento da criança.