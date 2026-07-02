WhatsApp vai deixar de exigir número de telefone. Saiba já como reservar já um nome de utilizador

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Se já lhe aconteceu ter de dar o seu número pessoal a um desconhecido, a um colega novo ou a um prestador de serviços, esta novidade vai interessar-lhe. O WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, anunciou que vai deixar de exigir o número de telefone para que outras pessoas o possam contactar. Em vez disso, vai passar a ser possível identificar-se através de um nome de utilizador, à semelhança do que já acontece no Instagram ou no Telegram.
Segundo a Meta, quando enviar uma mensagem a alguém pela primeira vez, essa pessoa deixa de ver o seu número de telefone, desde que tenha o nome de utilizador ativado. O seu contacto pessoal continua a ser necessário para criar a conta, mas passa a ficar protegido de quem não conhece.
Como funciona na prática
Antes de poder usar a funcionalidade, já pode garantir desde já o nome de utilizador que pretende. Para isso, basta seguir estes passos, disponíveis na versão mais recente da aplicação:
Aceda a Definições
Toque em Conta
Escolha Nome de utilizador
Verifique se o nome está disponível e confirme
Se o nome que escolher já estiver a ser usado por outra pessoa, o WhatsApp sugere alternativas automaticamente. Os nomes devem ter entre três e 40 caracteres.
Há ainda uma camada de proteção extra: uma chave de nome de utilizador, opcional, que outra pessoa terá de conhecer para lhe poder enviar mensagem pela primeira vez através do seu username. Pode alterar essa chave sempre que quiser.
E chega já a Portugal?
Para já, apenas a reserva do nome está disponível globalmente. O uso efetivo da funcionalidade, ou seja, poder ser contactado apenas pelo username sem que o seu número fique visível, vai ser ativado de forma gradual, país a país, ao longo dos próximos meses. Vai receber uma notificação diretamente na aplicação assim que a funcionalidade chegar a Portugal.
Vale ainda referir que não vai existir um diretório de pesquisa dentro da aplicação. Isto significa que, para o contactar através do seu nome de utilizador, a outra pessoa tem mesmo de saber qual é, o que reduz o risco de contactos indesejados ou aleatórios.
Se é criador de conteúdo ou gere uma pequena empresa, pode ainda reclamar o mesmo nome de utilizador que já usa no Instagram ou no Facebook, desde que as contas estejam associadas à Central de Contas da Meta.