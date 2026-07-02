WhatsApp vai deixar de exigir número de telefone. Saiba já como reservar já um nome de utilizador

A partir de agora, já não é preciso partilhar o seu contacto pessoal para começar uma conversa no WhatsApp. Perceba como funciona a nova funcionalidade e o que precisa de fazer desde já para garantir o nome que quer.

Se já lhe aconteceu ter de dar o seu número pessoal a um desconhecido, a um colega novo ou a um prestador de serviços, esta novidade vai interessar-lhe. O WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, anunciou que vai deixar de exigir o número de telefone para que outras pessoas o possam contactar. Em vez disso, vai passar a ser possível identificar-se através de um nome de utilizador, à semelhança do que já acontece no Instagram ou no Telegram.

Segundo a Meta, quando enviar uma mensagem a alguém pela primeira vez, essa pessoa deixa de ver o seu número de telefone, desde que tenha o nome de utilizador ativado. O seu contacto pessoal continua a ser necessário para criar a conta, mas passa a ficar protegido de quem não conhece.

Como funciona na prática

Antes de poder usar a funcionalidade, já pode garantir desde já o nome de utilizador que pretende. Para isso, basta seguir estes passos, disponíveis na versão mais recente da aplicação:

Aceda a Definições

Toque em Conta

Escolha Nome de utilizador

Verifique se o nome está disponível e confirme

Se o nome que escolher já estiver a ser usado por outra pessoa, o WhatsApp sugere alternativas automaticamente. Os nomes devem ter entre três e 40 caracteres.

Há ainda uma camada de proteção extra: uma chave de nome de utilizador, opcional, que outra pessoa terá de conhecer para lhe poder enviar mensagem pela primeira vez através do seu username. Pode alterar essa chave sempre que quiser.

E chega já a Portugal?

Para já, apenas a reserva do nome está disponível globalmente. O uso efetivo da funcionalidade, ou seja, poder ser contactado apenas pelo username sem que o seu número fique visível, vai ser ativado de forma gradual, país a país, ao longo dos próximos meses. Vai receber uma notificação diretamente na aplicação assim que a funcionalidade chegar a Portugal.

Vale ainda referir que não vai existir um diretório de pesquisa dentro da aplicação. Isto significa que, para o contactar através do seu nome de utilizador, a outra pessoa tem mesmo de saber qual é, o que reduz o risco de contactos indesejados ou aleatórios.

Se é criador de conteúdo ou gere uma pequena empresa, pode ainda reclamar o mesmo nome de utilizador que já usa no Instagram ou no Facebook, desde que as contas estejam associadas à Central de Contas da Meta.