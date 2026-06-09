WhatsApp lança nova funcionalidade para gerir duas contas no mesmo dispositivo

A nova funcionalidade permite aos utilizadores gerir números diferentes no mesmo telemóvel, com notificações e definições separadas.

O Whatsapp acaba de disponibilizar uma nova possibilidade de adicionar e gerir uma segunda conta nos smartphones iOS. Esta funcionalidade já tinha sido inicialmente lançada para o Whatsapp Business, uma versão gratuita do WhatsApp projetada especificamente para empresas e profissionais, e, em agosto de 2023, estendeu-a aos dispositivos Android.

Os testes para iOS foram iniciados em janeiro do ano passado e lançado em março, embora estivesse apenas disponível para um número limitado de utilizadores. Apenas agora está disponível para todos.

Para que serve a nova funcionalidade?

A partir de agora, todos os utilizadores podem aceder a contas diferentes na mesma aplicação e dispositivo, com o objetivo de manter as suas várias conversas organizadas sem a necessidade de ter dois telemóveis diferentes.

Tem a possibilidade de ter notificações separadas e definições de perfil individuais para cada conta.

"Isto permite a gestão totalmente independente de diferentes conversas e utilizadores, sem a necessidade de um segundo dispositivo ou da utilização do WhatsApp Business", noticiou a agência Europa Press.

Como registar as duas contas?

Esta é uma funcionalidade possível com a nova atualização da aplicação.

Para registar a segunda conta, deve selecionar a opção "Adicionar conta" nas definições e introduzir o segundo número de telefone, ou usar o código QR da conta aberta noutro dispositivo.

Depois de adicionar as duas contas ao dispositivo, basta aceder à secção “Conta” e tocar em “Alternar conta” para mudar de número. Em alternativa, pode fazê-lo de forma mais rápida ao manter premido o separador “Eu”.