Universidade de Aveiro: Ataque informático rouba e-mails e força troca de passwords

A Universidade de Aveiro sofreu um ataque informático que expôs dados pessoais e institucionais, confirmou o reitor Artur Silva. O acesso indevido visou um número reduzido de contas de e-mail e levou a instituição a obrigar toda a comunidade académica a alterar as palavras-passe

A Universidade de Aveiro (UA) foi alvo de um ataque informático, tendo sido violadas algumas contas de 'e-mails', indicou esta quarta-feira a instituição.

Numa nota divulgada na sua página na internet, a UA refere que detetou um acesso indevido aos seus sistemas de informação, que resultou “na exposição de dados pessoais e institucionais”.

A UA diz que está a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos deste incidente.

Contactado pela agência Lusa, o reitor da UA, Artur Soares da Silva, explicou que o ataque aconteceu “há uns dias”, mas só se aperceberam da extensão na terça-feira à tarde.

“Sabemos que houve um crime, houve um acesso indevido à nossa informação. Até à data não nos parece que tenha havido perda de informação. Houve foi cópia de informação e não sabemos a extensão”, disse o reitor.

Artur Silva referiu ainda que houve “um número reduzido” de contas de 'e-mail' que foram violadas, adiantando que as pessoas estão a ser informadas desta situação, porque os seus conteúdos podem ser divulgados.

“Eu acho que não foram mandados 'e-mails', que foram só copiadas pastas dos 'e-mails'. Não sabemos se foi tudo, mas sabemos de algumas pastas”, precisou.

O reitor referiu que já foi enviado um 'e-mail' à comunidade académica a alertar para a situação e a apelar à adoção de boas práticas de segurança.

“Hoje toda a gente que entrou no sistema de manhã teve que alterar a sua password. Ou seja, obrigámos toda a gente a alterar a sua password”, adiantou.

A UA repudia este ato criminoso, lamentando todos os constrangimentos que dele possam resultar, e diz que a situação foi já reportada às autoridades competentes, estando a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias para avaliar e acompanhar a ocorrência.

A Universidade solicita ainda a toda a comunidade académica que esteja atenta a eventuais contactos ou situações anormais que indiciem estar relacionadas com este incidente e, caso detetem alguma situação suspeita, deverão entrar em contacto com o Gabinete de Cibersegurança da instituição.