Trocou o smartphone por um telemóvel dos anos 90 durante uma semana. O mais difícil não foi o que esperava

Durante sete dias, um jornalista especializado em tecnologia deixou o smartphone na gaveta e passou a usar um Nokia 3210. O objetivo era reduzir o tempo de ecrã, mas a experiência acabou por mostrar que a maior dependência não está nas redes sociais

Consegue imaginar passar uma semana apenas com um telemóvel capaz de fazer chamadas e enviar mensagens?

Foi esse o desafio aceite por Patrick Schneider, jornalista, que trocou o seu Samsung Galaxy S24 Ultra por um Nokia 3210 durante sete dias. O objetivo era simples: perceber se seria possível desligar-se do excesso de notificações, das redes sociais e do tempo passado em frente ao ecrã.

A experiência, relatado no site de tecnologia GameStar Tech, começou como um exercício de desintoxicação digital, mas rapidamente se transformou numa reflexão sobre a forma como os smartphones passaram a fazer parte de quase todos os momentos do quotidiano.

O problema não foram as redes sociais

Nos primeiros dias, Schneider sentiu um certo alívio. Sem aplicações de mensagens, redes sociais ou notificações constantes, deixou de pegar no telemóvel sem motivo e passou a prestar mais atenção ao que o rodeava.

Mas a sensação durou pouco.

Rapidamente percebeu que aquilo de que mais sentia falta não era do Instagram, do Facebook ou do TikTok. Eram as pequenas tarefas que o smartphone resolveu silenciosamente ao longo dos últimos anos.

Entre as maiores dificuldades destacou:

Escrever mensagens com o antigo teclado T9.

Consultar o GPS durante as deslocações.

Ler as notícias e ver a previsão do tempo ao acordar.

Aceder às listas de compras e às receitas.

Ouvir música e podcasts através de colunas Bluetooth.

Tirar fotografias com qualidade.

A experiência mostrou-lhe que o smartphone deixou há muito de ser apenas um telefone. Hoje funciona também como agenda, mapa, carteira digital, máquina fotográfica, leitor de música e ferramenta de trabalho.

Cinco dias sem carregar a bateria

Nem tudo foi negativo.

Um dos aspetos que mais o impressionou foi a autonomia do Nokia 3210. Com uma utilização limitada a chamadas, mensagens e despertador, conseguiu passar cerca de cinco dias sem carregar a bateria, algo praticamente impossível na maioria dos smartphones atuais.

A ausência de redes sociais também eliminou o hábito de fazer scroll continuamente, permitindo-lhe consumir informação de forma mais consciente e reduzir o tempo passado a olhar para o ecrã.

A solução não passa por voltar atrás

No final da experiência, Patrick Schneider concluiu que não pretende abandonar o smartphone.

Em vez disso, decidiu fazer uma mudança mais simples: retirar do ecrã principal as aplicações que mais o distraem e controlar melhor o tempo que lhes dedica.

O site espanhol Xataka tem outro relato de uma experiência semelhante realizada por uma jornalista da redação, durante as férias, que chegou a uma conclusão parecida. Apesar de apreciar a sensação de desligar, acabou por sentir falta de funcionalidades como o GPS, uma câmara de qualidade e uma ligação mais fiável para chamadas.

A conclusão acaba por ser comum às duas experiências: o equilíbrio poderá não passar por trocar o smartphone por um telemóvel antigo, mas por utilizar a tecnologia de forma mais consciente e reduzir aquilo que realmente nos distrai.