Tecnológica portuguesa quer chegar às 500 marcas num ano

A antiga FULLVENUE passou a chamar-se Clustie e reforça a aposta internacional no e-commerce, depois de alcançar mais de 80 clientes em 16 países.

A tecnológica portuguesa FULLVENUE passou a chamar-se Clustie, oito meses depois do lançamento da atual plataforma. A mudança de identidade acompanha a expansão da empresa para além dos setores do desporto, eventos e bilhética e surge numa altura em que o negócio tem registado um crescimento médio de cerca de 30% por mês.

Com sede no Porto, a Clustie conta atualmente com mais de 80 clientes em 16 países, sendo que mais de 70% da sua carteira é internacional. Portugal, Espanha e Estados Unidos são os principais mercados da empresa, que trabalha com organizações como Ticketline, Primavera Sound, Dubai Basketball, Villarreal CF, FC Famalicão e a Federação de Futebol do País de Gales.

A plataforma utiliza os dados que as marcas já possuem sobre os seus clientes para identificar os públicos com maior probabilidade de voltar a comprar e melhorar a eficácia das campanhas de marketing digital. Segundo a empresa, a utilização da solução tem permitido reduzir, em média, cerca de 30% o custo de aquisição de clientes em campanhas realizadas através da Meta.

“A Clustie representa esse novo horizonte e permite-nos apresentar ao mercado uma mensagem mais simples, forte e alinhada com a nossa ambição internacional”, afirma Tiago Costa, CEO e cofundador da empresa. A mudança de nome não implica alterações na equipa, na tecnologia ou na operação com os atuais clientes.

Depois de ultrapassar os 80 clientes nos primeiros oito meses da plataforma, a tecnológica definiu como objetivo chegar a mais de 500 marcas nos próximos 12 meses, reforçando em paralelo a presença nos mercados internacionais.