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Streaming conquista Europa, mas Portugal fica abaixo da média da UE nas subscrições pagas

Quase um terço dos utilizadores de internet na UE tinha, em 2025, uma subscrição paga de streaming de filmes, séries ou desporto. Portugal registou 22% de subscritores, abaixo da média europeia de 32,7%, ocupando o 19.º lugar entre os 27 Estados-membros
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Quase uma em cada três pessoas na União Europeia (UE) tinha, em 2025, uma subscrição paga de um serviço de streaming de filmes, séries ou desporto, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Com 32,7% dos utilizadores de internet a pagar por este tipo de serviço, o streaming de conteúdos audiovisuais é a modalidade de subscrição digital mais popular na União Europeia.

Em Portugal, a adesão é mais baixa. Apenas 22% dos utilizadores de internet tinham uma subscrição paga de streaming de filmes, séries ou desporto, colocando o país no 19.º lugar entre os 27 Estados-membros da UE.

Irlanda e Dinamarca lideram subscrições de streaming

A Irlanda registou a maior percentagem de utilizadores de internet com subscrições pagas, com 63,9%, seguida pela Dinamarca, com 61,1%.

Os Países Baixos, com 59,2%, completam o grupo dos Estados-membros onde este tipo de serviço tem maior expressão.

No extremo oposto encontra-se a Bulgária, onde apenas 9,3% dos utilizadores de internet pagavam por uma subscrição de streaming de filmes, séries ou desporto.

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A Eslovénia, com 13,7%, a Letónia, com 16,7%, e a Lituânia, com 17,4%, também registaram percentagens inferiores às verificadas na generalidade dos países da União Europeia.

Música é o segundo serviço digital mais subscrito

Depois do streaming de filmes, séries e desporto, os serviços de streaming de música surgem como a segunda categoria de subscrição digital mais popular na UE.

Segundo o Eurostat, 23% dos utilizadores de internet tinham uma subscrição paga deste tipo em 2025.

Já os serviços pagos de notícias online, jornais ou revistas apresentavam uma expressão bastante mais reduzida, com apenas 7,2% dos utilizadores de internet da União Europeia a manter uma subscrição.

Os serviços de streaming de jogos registavam a percentagem mais baixa entre as categorias analisadas, com 6,1% de subscritores pagos.

Os dados revelam, assim, que o consumo de entretenimento audiovisual continua a liderar as despesas digitais dos europeus, embora persistam diferenças significativas entre os vários países da União Europeia — com Portugal a manter-se abaixo da média comunitária no acesso pago a plataformas de streaming.

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