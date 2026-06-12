Quase 20% das empresas alemãs que usam IA acreditam que a tecnologia pode substituir trabalhadores licenciados

A utilização crescente de Inteligência Artificial está a mudar o mercado de trabalho na Alemanha.

Quase 20% das empresas alemãs que utilizam Inteligência Artificial (IA) consideraram fácil ou muito fácil substituir trabalhadores licenciados por funcionários sem formação superior, mas que saibam trabalhar com ferramentas de IA. As conclusões foram divulgadas através de um estudo do instituto económico Ifo.

De uma amostra de 3 mil empresas, de acordo com a agência Lusa, cerca de 15% das empresas apoiam esta ideia. “A IA está a transformar o mundo do trabalho e, em algumas áreas, pode até substituir parcialmente qualificações formais e experiência”, afirmou a investigadora do Ifo Anna Ruffert.

Além destas conclusões, o estudo indica que 54,5% das três mil empresas já utilizam Inteligência Artificial nos seus processos, com o setor do comércio a apresentar a maior proporção de empresas a considerar possível substituir licenciados. Seguem-se os prestadores de serviços, a indústria transformadora e a construção.

Por sua vez, 22,9% das empresas do comércio consideram essa substituição fácil ou muito fácil, percentagem que desce para 14,5% nos serviços, 12,6% na indústria transformadora e 7,7% na construção.

Os resultados, embora mostrem cada vez mais a integração da IA nos processos empresariais, também vem clarificar que a maioria das empresas (55,4%) continua a considerar limitada a capacidade da IA para substituir trabalhadores qualificados. No entanto, quando está em causa a substituição de trabalhadores experientes por profissionais sem experiência que utilizam IA, essa percentagem sobe para 62,7%, de acordo com o estudo.