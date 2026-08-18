OpenAI lança ChatGPT para adolescentes com limites de segurança e controlos parentais

A OpenAI lançou o ChatGPT para adolescentes, com limites a conteúdos de risco, controlos parentais e ferramentas de apoio ao estudo. O sistema analisa mais de 2.000 sinais para identificar menores de 18 anos e ativar automaticamente as proteções

A OpenAI anunciou esta terça-feira o lançamento global do ChatGPT para adolescentes, uma nova modalidade do chatbot que introduz medidas específicas para proteger os utilizadores mais jovens.

A nova versão mantém as principais capacidades do ChatGPT, mas foi concebida, segundo a empresa, para ajudar os adolescentes a aprender, resolver problemas e explorar novas ideias num ambiente com maiores restrições de segurança.

Entre as principais alterações está o bloqueio ou limitação automática de conversas consideradas de alto risco, nomeadamente relacionadas com automutilação, violência, perturbações alimentares e conteúdos sexuais explícitos ou gráficos.

Controlos parentais sem acesso às conversas

O ChatGPT para adolescentes inclui também controlos parentais, permitindo aos pais ou tutores ativar determinadas funcionalidades e receber, em situações específicas, alertas de segurança.

A OpenAI esclarece, contudo, que estes controlos não permitem aos pais ler ou supervisionar diretamente as conversas dos adolescentes.

Caso seja necessário emitir uma notificação de segurança, a empresa garante que apenas será partilhada a informação considerada necessária para proteger o bem-estar do jovem.

ChatGPT aposta no apoio aos estudos

A nova modalidade inclui ainda funcionalidades direcionadas para o contexto escolar. Entre elas estão os chamados lembretes de tarefas, que podem incentivar a utilização do modo de estudo e orientar o adolescente na resolução dos trabalhos passo a passo.

A lógica passa por privilegiar a aprendizagem em vez de apresentar imediatamente uma resposta final.

A OpenAI pretende, desta forma, que o ChatGPT funcione como uma ferramenta de apoio ao estudo, ajudando os jovens a compreender os problemas e a desenvolver as próprias respostas.

Sistema tenta identificar utilizadores menores de 18 anos

Para determinar quem deve utilizar o modo destinado a adolescentes, a OpenAI afirma que analisa mais de dois mil sinais relacionados com a utilização do serviço.

Entre os indicadores considerados estão, por exemplo, os horários habituais de início de sessão. Se o sistema concluir que um utilizador tem menos de 18 anos, o ChatGPT deverá ativar automaticamente as proteções destinadas aos adolescentes.

A medida surge num período de crescente debate sobre a utilização de inteligência artificial por crianças e jovens e sobre os possíveis impactos destas ferramentas no seu desenvolvimento e saúde mental.

A OpenAI tem enfrentado pressão crescente nesta área, enquanto grupos de pais em cidades norte-americanas, como Nova Iorque e Los Angeles, têm pressionado escolas para suspenderem a implementação de produtos de inteligência artificial.

Uma das principais preocupações manifestadas prende-se com o risco de estas ferramentas poderem afetar o pensamento crítico e a autonomia dos estudantes.