O seu computador anda lento? Conheça o Rufus, a aplicação gratuita que lhe pode dar uma segunda vida

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Um computador que anda mais lento, mas que ainda tem alguns anos de vida útil, é uma situação comum. Muitas vezes, a solução passa por formatar o equipamento e recomeçar do zero. O problema é que este processo pode parecer complicado para quem não percebe muito de informática.
Para formatar um computador é normalmente preciso:
Uma pendrive
O sistema que se quer instalar
Um programa que prepare tudo para o computador arrancar a partir da pendrive
É aqui que entra o Rufus.
O que é o Rufus?
O Rufus é um programa gratuito para Windows, disponível no site oficial da ferramenta, que serve para preparar uma pendrive de forma a que o computador possa arrancar a partir dela. Isto é útil, por exemplo, quando o computador não tem sistema operativo instalado ou quando este deixou de funcionar corretamente.
Na prática, o Rufus permite:
Instalar um sistema operativo novo
Reparar falhas no computador
Correr ferramentas de diagnóstico
O programa não precisa de instalação e começa a funcionar assim que é aberto. O utilizador só precisa de descarregar o ficheiro do sistema que quer instalar, normalmente do Windows ou do Linux, e o Rufus trata do resto.
Porque se tornou tão conhecido com o Windows 11?
Quando a Microsoft lançou o Windows 11, passou a exigir que os computadores tivessem determinados componentes de segurança para poderem instalar o novo sistema. Isto deixou de fora muitos computadores que continuavam a funcionar bem, apesar de terem alguns anos.
A Microsoft justificou esta decisão com motivos de segurança. Ainda assim, muitos utilizadores sentiram que estavam a ser empurrados para comprar computadores novos, mesmo que os antigos ainda cumprissem a sua função.
O Rufus passou então a oferecer uma opção que permite contornar essas exigências durante a criação da pendrive de instalação, sem que o utilizador precise de fazer alterações complicadas no computador.
Como se usa?
O processo é simples:
Ligar a pendrive ao computador
Escolher o ficheiro do sistema que se quer instalar
Selecionar as opções pretendidas
Iniciar a criação da pendrive de arranque
O Rufus trata automaticamente de toda a parte técnica.
Uma relação de alguma tensão com a Microsoft
O sucesso do Rufus trouxe também alguma tensão com a Microsoft, ainda que nunca tenha existido um conflito direto entre as duas partes. Já houve críticas públicas do criador do Rufus a algumas decisões da empresa, sobretudo às exigências impostas para instalar o Windows 11, além de problemas apontados na forma como a Microsoft disponibiliza os ficheiros de instalação para download.