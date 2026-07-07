terça-feira, 07 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

O seu computador anda lento? Conheça o Rufus, a aplicação gratuita que lhe pode dar uma segunda vida

É gratuito, não tem publicidade e cabe numa pendrive. Ainda assim, tornou-se uma das ferramentas mais usadas por quem trabalha com computadores.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
O seu computador anda lento? Conheça o Rufus, a aplicação gratuita que lhe pode dar uma segunda vida
Dreamstime

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Relacionados

Ligar o carregador à tomada ou ao telemóvel primeiro? A ordem errada pode estar a prejudicar a bateria

Há uma sequência considerada mais segura para o equipamento, mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário sem saber.
Ligar o carregador à tomada ou ao telemóvel primeiro? A ordem errada pode estar a prejudicar a bateria

O HDMI pode ter os dias contados? Conheça a tecnologia que transmite sem fios, em alta definição e com alcance de mais de 30 metros

Durante mais de duas décadas, o cabo HDMI foi peça obrigatória em qualquer sala de estar. Mas há uma nova geração de tecnologias sem fios que já permite enviar imagem e som em alta definição entre dispositivos sem ligar um único cabo, e está a mudar a forma como as pessoas usam as suas televisões.
O HDMI pode ter os dias contados? Conheça a tecnologia que transmite sem fios, em alta definição e com alcance de mais de 30 metros

O Wi-Fi pode ter os dias contados: Investigadores de Cambridge criaram um sistema sem fios capaz de velocidades nunca vistas

Uma equipa da Universidade de Cambridge desenvolveu uma tecnologia que usa luz em vez de ondas de rádio para transmitir dados e que atingiu marcas que colocam o Wi-Fi convencional completamente na sombra. Os resultados foram publicados numa revista científica de referência.
O Wi-Fi pode ter os dias contados: Investigadores de Cambridge criaram um sistema sem fios capaz de velocidades nunca vistas

Um computador que anda mais lento, mas que ainda tem alguns anos de vida útil, é uma situação comum. Muitas vezes, a solução passa por formatar o equipamento e recomeçar do zero. O problema é que este processo pode parecer complicado para quem não percebe muito de informática.

Para formatar um computador é normalmente preciso:

  • Uma pendrive

  • O sistema que se quer instalar

  • Um programa que prepare tudo para o computador arrancar a partir da pendrive

É aqui que entra o Rufus.

O que é o Rufus?

O Rufus é um programa gratuito para Windows, disponível no site oficial da ferramenta, que serve para preparar uma pendrive de forma a que o computador possa arrancar a partir dela. Isto é útil, por exemplo, quando o computador não tem sistema operativo instalado ou quando este deixou de funcionar corretamente.

Na prática, o Rufus permite:

  • Instalar um sistema operativo novo

  • Reparar falhas no computador

  • Correr ferramentas de diagnóstico

O programa não precisa de instalação e começa a funcionar assim que é aberto. O utilizador só precisa de descarregar o ficheiro do sistema que quer instalar, normalmente do Windows ou do Linux, e o Rufus trata do resto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Porque se tornou tão conhecido com o Windows 11?

Quando a Microsoft lançou o Windows 11, passou a exigir que os computadores tivessem determinados componentes de segurança para poderem instalar o novo sistema. Isto deixou de fora muitos computadores que continuavam a funcionar bem, apesar de terem alguns anos.

A Microsoft justificou esta decisão com motivos de segurança. Ainda assim, muitos utilizadores sentiram que estavam a ser empurrados para comprar computadores novos, mesmo que os antigos ainda cumprissem a sua função.

O Rufus passou então a oferecer uma opção que permite contornar essas exigências durante a criação da pendrive de instalação, sem que o utilizador precise de fazer alterações complicadas no computador.

Como se usa?

O processo é simples:

  • Ligar a pendrive ao computador

  • Escolher o ficheiro do sistema que se quer instalar

  • Selecionar as opções pretendidas

  • Iniciar a criação da pendrive de arranque

O Rufus trata automaticamente de toda a parte técnica.

Uma relação de alguma tensão com a Microsoft

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O sucesso do Rufus trouxe também alguma tensão com a Microsoft, ainda que nunca tenha existido um conflito direto entre as duas partes. Já houve críticas públicas do criador do Rufus a algumas decisões da empresa, sobretudo às exigências impostas para instalar o Windows 11, além de problemas apontados na forma como a Microsoft disponibiliza os ficheiros de instalação para download.

Temas

Rufus
Computador
Aplicação gratuita
Windows

Leia também

Jogo entre Portugal e Espanha bate recorde mundial de tráfego na internet

O jogo entre Portugal e Espanha, nos oitavos de final do Mundial de futebol, levou a internet global a atingir um novo máximo histórico de tráfego. A DE-CIX registou um pico de 28,4 terabits por segundo, impulsionado pelo streaming da partida e pela intensa atividade digital dos adeptos
Jogo entre Portugal e Espanha bate recorde mundial de tráfego na internet

O seu computador anda lento? Conheça o Rufus, a aplicação gratuita que lhe pode dar uma segunda vida

É gratuito, não tem publicidade e cabe numa pendrive. Ainda assim, tornou-se uma das ferramentas mais usadas por quem trabalha com computadores.
O seu computador anda lento? Conheça o Rufus, a aplicação gratuita que lhe pode dar uma segunda vida

WhatsApp vai deixar de exigir número de telefone. Saiba já como reservar já um nome de utilizador

A partir de agora, já não é preciso partilhar o seu contacto pessoal para começar uma conversa no WhatsApp. Perceba como funciona a nova funcionalidade e o que precisa de fazer desde já para garantir o nome que quer.
WhatsApp vai deixar de exigir número de telefone. Saiba já como reservar já um nome de utilizador

Mais vistos

Destaques