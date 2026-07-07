O seu computador anda lento? Conheça o Rufus, a aplicação gratuita que lhe pode dar uma segunda vida

É gratuito, não tem publicidade e cabe numa pendrive. Ainda assim, tornou-se uma das ferramentas mais usadas por quem trabalha com computadores.

Um computador que anda mais lento, mas que ainda tem alguns anos de vida útil, é uma situação comum. Muitas vezes, a solução passa por formatar o equipamento e recomeçar do zero. O problema é que este processo pode parecer complicado para quem não percebe muito de informática.

Para formatar um computador é normalmente preciso:

Uma pendrive

O sistema que se quer instalar

Um programa que prepare tudo para o computador arrancar a partir da pendrive

É aqui que entra o Rufus.

O que é o Rufus?

O Rufus é um programa gratuito para Windows, disponível no site oficial da ferramenta, que serve para preparar uma pendrive de forma a que o computador possa arrancar a partir dela. Isto é útil, por exemplo, quando o computador não tem sistema operativo instalado ou quando este deixou de funcionar corretamente.

Na prática, o Rufus permite:

Instalar um sistema operativo novo

Reparar falhas no computador

Correr ferramentas de diagnóstico

O programa não precisa de instalação e começa a funcionar assim que é aberto. O utilizador só precisa de descarregar o ficheiro do sistema que quer instalar, normalmente do Windows ou do Linux, e o Rufus trata do resto.

Porque se tornou tão conhecido com o Windows 11?

Quando a Microsoft lançou o Windows 11, passou a exigir que os computadores tivessem determinados componentes de segurança para poderem instalar o novo sistema. Isto deixou de fora muitos computadores que continuavam a funcionar bem, apesar de terem alguns anos.

A Microsoft justificou esta decisão com motivos de segurança. Ainda assim, muitos utilizadores sentiram que estavam a ser empurrados para comprar computadores novos, mesmo que os antigos ainda cumprissem a sua função.

O Rufus passou então a oferecer uma opção que permite contornar essas exigências durante a criação da pendrive de instalação, sem que o utilizador precise de fazer alterações complicadas no computador.

Como se usa?

O processo é simples:

Ligar a pendrive ao computador

Escolher o ficheiro do sistema que se quer instalar

Selecionar as opções pretendidas

Iniciar a criação da pendrive de arranque

O Rufus trata automaticamente de toda a parte técnica.

Uma relação de alguma tensão com a Microsoft

O sucesso do Rufus trouxe também alguma tensão com a Microsoft, ainda que nunca tenha existido um conflito direto entre as duas partes. Já houve críticas públicas do criador do Rufus a algumas decisões da empresa, sobretudo às exigências impostas para instalar o Windows 11, além de problemas apontados na forma como a Microsoft disponibiliza os ficheiros de instalação para download.