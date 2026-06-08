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"O Chat está morto". OpenAI prepara inovação histórica com novas funções do ChatGPT

A inovação do sistema é vista como uma forma de fazer frente ao Anthropic, um sistema de IA criado em 2021 por antigos funcionários da OpenAI.
Redação
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"O Chat está morto". OpenAI prepara inovação histórica com novas funções do ChatGPT

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A OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT, anunciou um novo avanço da plataforma de Inteligência Artificial que promete ser o maior de sempre.

De acordo como avançado pelo Financial Times, a empresa revelou que o ChatGPT passará a ser uma "superapp" multi-tarefas, albergando "ferramentas de codificação e agentes de IA".

Para isso, serão adicionados "novos comandos e recursos que direcionam para ferramentas de programação, geração de imagens e aplicações criadas por parceiros como o Canva e o Booking”.

Fontes familiarizadas com a inovação acrescentaram que o agente de programação da empresa, o Codex, vai ter maior relevância, permitindo que a aplicação "entenda automaticamente as intenções dos utilizadores". No fundo, o sistema vai desempenhar funções mais concretas, como planear tarefas ou reservar viagens pelos utilizadores.

"O Chat está morto", afirmou um funcionário da empresa sob anonimato ao Financial Times, que vê as mudanças como uma "porta de entrada para apresentar produtos de maior valor aos utilizadores”.

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O primeiro desenvolvimento mais concreto foi anunciado esta quinta-feira: o Dreaming, um sistema de memorização de informação que tenha ficado armazenada no ChatGPT, aumentando a personalização dos resultados para os utilizadores.

“[O projeto] vai transcender a superfície atual. O que estamos a construir é um futuro em que tens o teu próprio agente pessoal capaz de te ajudar (...) em todos os aspetos da tua vida, seja no âmbito pessoal ou no trabalho”, explicou Thibault Sottiaux, membro da equipa técnica da empresa. “Provavelmente haverá uma única entidade com a qual poderei falar e que poderá fazer o que eu precisar”, acrescenta Alexander Embiricos, gestor de produto da Codex.

A inovação do sistema é vista como uma estratégia não só de aumentar os lucros e destacar a emresa, mas também de fazer frente ao Anthropic, um sistema de IA criado em 2021 por antigos funcionários da OpenAI.

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