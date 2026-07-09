Meta investe 8 mil milhões de euros no maior centro de dados de IA fora dos EUA

A Meta vai construir no Canadá o seu maior centro de dados de inteligência artificial fora dos Estados Unidos. O investimento ultrapassa os oito mil milhões de euros e faz parte da corrida tecnológica da empresa para reforçar a capacidade de desenvolvimento de IA e competir com Microsoft, Google e Amazon

A Meta, empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou um investimento superior a 9,1 mil milhões de dólares (cerca de 8 mil milhões de euros) na construção do seu primeiro grande centro de dados de inteligência artificial (IA) no Canadá.

A nova infraestrutura ficará localizada em Sturgeon County, na província de Alberta, e será o maior centro de dados da tecnológica fora dos Estados Unidos, reforçando a estratégia da empresa para expandir a capacidade de processamento necessária ao desenvolvimento de modelos de inteligência artificial.

Centro será alimentado por uma central a gás natural

O projeto contará com uma central elétrica dedicada, alimentada a gás natural, desenvolvida por um consórcio liderado pela Pembina Pipeline, em parceria com a Morgan Stanley Infrastructure Partners e a Kineticor Asset Management.

A central terá uma capacidade de 932 megawatts e deverá entrar em funcionamento durante a segunda metade de 2030, garantindo o abastecimento energético da infraestrutura.

Segundo o Governo de Alberta, a aposta enquadra-se na estratégia da província para atrair grandes investimentos tecnológicos, através de um modelo que exige aos operadores a produção da sua própria energia, evitando uma pressão excessiva sobre a rede elétrica.

Meta promete reduzir impacto ambiental

A expansão da inteligência artificial tem levantado preocupações quanto ao elevado consumo de eletricidade e água dos centros de dados.

Para responder a essas críticas, a Meta garante que a nova instalação utilizará um sistema de arrefecimento em circuito fechado, dispensando a utilização de fontes de água locais.

Além disso, a empresa comprometeu-se a investir 42 milhões de dólares em infraestruturas da região, incluindo estradas e sistemas de abastecimento de água, bem como a apoiar organizações sem fins lucrativos da comunidade.

Projeto vai criar mais de 3.000 empregos

Durante a fase de construção, o centro de dados deverá empregar mais de 3.000 trabalhadores e representar um dos maiores investimentos tecnológicos realizados na província canadiana.

Para o ministro da Tecnologia e Inovação de Alberta, Nate Glubish, o projeto representa "um grande passo" para o desenvolvimento económico da região e reforça a capacidade da província para atrair investimentos ligados à inteligência artificial.

Este será o 33.º centro de dados da Meta em todo o mundo e integra a estratégia da empresa para acelerar o desenvolvimento de infraestruturas de IA, numa corrida tecnológica que envolve também gigantes como a Alphabet (Google), a Microsoft e a Amazon, que têm anunciado investimentos de milhares de milhões de dólares para expandir a capacidade de computação necessária aos novos sistemas de inteligência artificial.