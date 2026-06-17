Ligar o carregador à tomada ou ao telemóvel primeiro? A ordem errada pode estar a prejudicar a bateria

Há uma sequência considerada mais segura para o equipamento, mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário sem saber.

Carregar o telemóvel é um gesto tão automático que quase ninguém pára para pensar na ordem em que liga os cabos. Mas há quem garanta que esse pequeno detalhe pode fazer diferença na saúde da bateria a longo prazo.

A dúvida é simples: liga-se primeiro o carregador à tomada e só depois ao telemóvel, ou faz-se o caminho inverso? De acordo com especialistas em tecnologia, a recomendação mais difundida é ligar primeiro o transformador à corrente elétrica e apenas depois conectar o cabo ao smartphone.

A lógica por trás desta recomendação está relacionada com a forma como a energia chega ao telemóvel. Ao ligar o carregador à tomada primeiro, a corrente elétrica tem oportunidade de estabilizar dentro do próprio transformador antes de alcançar o dispositivo. Isto reduz a probabilidade de pequenas oscilações de tensão no momento exato em que o smartphone começa a receber energia, algo que tende a acontecer com mais facilidade quando o cabo já está ligado ao telemóvel e só depois se introduz a ficha na tomada. Na prática, trata-se de uma medida preventiva que ajuda a proteger os componentes internos do aparelho.

Para quem faz o processo ao contrário, isto é, liga primeiro o cabo ao telemóvel e só depois o transformador à tomada, a boa notícia é que não há motivo para alarme imediato. Os especialistas são unânimes em afirmar que este hábito não causa danos súbitos nem compromete o funcionamento do aparelho no dia a dia.

Uma diferença pequena, mas que se nota com o tempo

O impacto real desta troca de ordem é, segundo os mesmos especialistas, relativamente reduzido para a maioria dos utilizadores. Não é algo que se note de um dia para o outro nem que arruíne a bateria de imediato. Ainda assim, ao longo de meses e anos de utilização, os pequenos picos de tensão evitados ao seguir a sequência recomendada podem traduzir-se numa degradação mais lenta da capacidade da bateria, sobretudo em aparelhos usados várias vezes por dia.

Vale ainda referir que esta lógica se aplica de forma semelhante ao desligar o carregador. A sequência inversa, ou seja, retirar primeiro o cabo do telemóvel e só depois desligar o transformador da tomada, é também apontada como a mais indicada para evitar picos residuais no momento da desconexão.

O que importa mais do que a ordem

Mais determinante do que a sequência de ligação é, sem dúvida, a qualidade do próprio carregador. Os especialistas alertam que acessórios de baixa qualidade ou incompatíveis com o modelo do telemóvel representam um risco muito superior ao de uma simples troca na ordem de ligação. Um carregador inadequado pode não só prolongar o tempo de carregamento, como também acelerar o desgaste da bateria e, em casos mais graves, comprometer o desempenho geral do equipamento.

A recomendação mantém-se, por isso, inalterada: optar por carregadores originais ou certificados, que respeitem as especificações técnicas definidas pelo fabricante do telemóvel, continua a ser o fator que mais pesa na preservação da bateria a longo prazo.