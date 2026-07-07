Jogo entre Portugal e Espanha bate recorde mundial de tráfego na internet

O jogo entre Portugal e Espanha, nos oitavos de final do Mundial de futebol, levou a internet global a atingir um novo máximo histórico de tráfego. A DE-CIX registou um pico de 28,4 terabits por segundo, impulsionado pelo streaming da partida e pela intensa atividade digital dos adeptos

O jogo entre Portugal e Espanha, disputado na segunda-feira a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol, levou a internet global a atingir um novo máximo histórico de tráfego, anunciou esta terça-feira a operadora de Internet Exchange DE-CIX.

Segundo a empresa, o ecossistema global de interligação da DE-CIX registou um pico de 28,4 terabits por segundo (Tbit/s) às 20h35 (hora de Lisboa), precisamente durante o encontro entre as duas seleções.

Streaming e redes sociais impulsionaram o tráfego

A DE-CIX refere que o recorde demonstra o impacto crescente das transmissões desportivas em direto na infraestrutura global da internet.

Para ilustrar a dimensão do volume de dados, a empresa explica que o pico registado equivale à transmissão simultânea de mais de 15 milhões de vídeos do TikTok ou a uma pilha de papel impresso com uma altura cerca de 22 vezes superior à do Monte Evereste.

Segundo a operadora, os aumentos de tráfego durante os jogos do Mundial acontecem quase imediatamente após o apito inicial, quando milhões de adeptos acedem em simultâneo às transmissões através de smartphones, televisões ligadas à internet, tablets e computadores.

Inteligência artificial também contribui para o aumento

Além do streaming em direto, a DE-CIX destaca que o consumo de conteúdos gerados por inteligência artificial (IA) também contribui para o aumento do tráfego.

Entre os principais fatores estão os resumos automáticos das partidas, conteúdos personalizados, estatísticas em tempo real, publicações nas redes sociais, experiências de segundo ecrã e plataformas interativas dedicadas aos adeptos.

"Um dos maiores eventos de streaming sincronizado do planeta"

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da DE-CIX, Ivo Ivanov, considera que o Campeonato do Mundo de futebol masculino é "um dos maiores eventos de streaming sincronizado do planeta".

O responsável afirma que os níveis recorde de tráfego demonstram a importância de infraestruturas de interligação de elevado desempenho para garantir uma experiência digital estável aos utilizadores.

À medida que cada vez mais eventos globais são transmitidos por streaming, acrescenta, o desenvolvimento de redes resilientes torna-se um elemento essencial para sustentar a economia digital.

Portugal foi eliminado da competição ao perder frente à Espanha por 1-0, com um golo de Mikel Merino já nos descontos, aos 90+1 minutos.